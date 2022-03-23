عاجل- إجراء عسكرى أمريكى فى اليابان (قوات برمائية)

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان مشترك، نشرته وكالة أنباء كيودو اليابانية عبر موقعها الرسمى، اليوم الأربعاء، أن لواء الانتشار السريع البرمائى التابع لقوات الدفاع الذاتى البرية، وقوات المارينز الأمريكية يجرون تدريبات على مدى ثلاثة أسابيع منذ 4 مارس الجارى فى منشأة تابعة لقوات الدفاع الذاتى البرية بوسط اليابان.

وخلال الجزء، الذى تم الكشف عنه من التدريبات، شاركت طائرة مقاتلة من طراز (اف-35) تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية لأول مرة فى تمرين مع القوات اليابانية، وتم الكشف عن أن موقع التدريبات بدأ فى محافظة شيزوكا، وهى تحاكى عن تعرض جُزرها لهجوم من قبل قوات العدو، فيما تضمنت برامج اليوم انتشار اللواء البرمائى اليابانى الذى ينقل المعلومات إلى مشاة البحرية لمساعدة الطائرة المقاتلة فى تحديد الأهداف والاشتباك معها.

وأشارت الوكالة، إلى أن القوانين تسمح لليابان، فى ظل ظروف معينة، بممارسة الحق فى الدفاع الجماعى عن النفس أو الدفاع عن الحلفاء حتى عندما لا تتعرض البلاد لهجوم مباشر.

من جانبه، قال قائد الوحدة اليابانية فى منطقة التدريب بالقرب من جبل فوجى الكولونيل ماساشى هيراكى: "نحن ملتزمون بأساستنا الدائمة وبناء قابلية التشغيل البينى".