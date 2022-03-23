عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 474 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و98 ألفا و854 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 79.8 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.6 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 973 ألفا و266 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 658 ألفا و5 وفيات ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة الهند بإجمالى وفيات 516 ألفا و605 وفيات.