سفيرة روسيا في إندونيسيا: بوتين يعتزم حضور قمة العشرين

قالت سفيرة روسيا لدى جاكرتا ليودميلا فوروبيوفا اليوم الأربعاء إن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا هذا العام، وذلك في أعقاب دعوات من دول أعضاء في المجموعة لاستبعاد روسيا منها.
وأضافت في مؤتمر صحفي “ليس فقط مجموعة العشرين بل العديد من المنظمات تحاول طرد روسيا… رد فعل الغرب غير متناسب تماما”.
وكانت مصادر أبلغت رويترز بأن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يدرسون ما إذا كان ينبغي إبقاء روسيا ضمن مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بعد غزوها لأوكرانيا.
وقالت المصادر إن احتمال رفض دول أخرى في المجموعة، ومنها الصين والهند وغيرها، أي محاولة لاستبعاد روسيا من حضور اجتماعات هذا العام.
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