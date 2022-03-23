11 قتيلا و4 جرحى في حريق ضخم بمستودع جنوبي الهند

لقي 11 شخصا على الاقل حتفهم وأصيب 4 آخرون، الأربعاء، في حريق ضخم بمستودع للخردة فى مدينة حيدر آباد جنوب الهند، وفقا لما ذكرته الشرطة ومسؤولون.
وقالت الشرطة إن 15 عاملا كانوا ينامون في المستودع عندما اندلع حريق ناجم عن ماس كهربائي، مما أدى إلى محاصرة الأشخاص بالداخل. وكان العمال من ولاية بيهار الشرقية وقد جاءوا إلى حيدر آباد للعمل.
أعرب كالفاكونتلا شاندراشكار راو، رئيس وزراء ولاية تيلانغانا وعاصمتها حيدر آباد، عن تعازيه وأمر بصرف تعويض مالي لأسر الضحايا.
الحرائق شائعة في الهند، وغالبا ما تنشب نتيجة لانتهاك الشركات قوانين البناء ومعايير السلامة.
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