روسيا تطالب الولايات المتحدة باستكمال تدمير أسلحتها الكيميائية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السفارة الروسية بواشنطن -فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الجانب الروسى دمر جميع مخزوناته من الأسلحة الكيميائية فى عام 2017، وتم توثيق ذلك من قبل المنظمة الدولية، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

ولفتت السفارة فى بيانها إلى أن الولايات المتحدة بدورها أخرت عمدا تدمير 3% المتبقية من أسلحتها الكيميائية، والتى لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للعالم بأسره، نحث الولايات المتحدة على إزالة جميع أسلحتها الكيميائية".

وعلى جانب آخر، قال جون كيربى، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن القوات الروسية استخدمت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت "على الأقل فى حالة واحدة" على علم بها الولايات المتحدة.

وأضاف، فى تصريحات له، اليوم الأربعاء، نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن القوات الروسية استخدمت الصاروخ الفرط صوتى "ضد هدف ثابت" من "مسافة قريبة نسبياً".

وأوضح المسؤول الأمريكى أنه لا يُعرف على وجه التحديد أسباب هذا الاستخدام "وليس من الواضح بالضبط ما هى نواياهم"، ملفتاً إلى أنه "يمكن ربطه بمشاكل المخزون ومشاكل الأداء التى يواجهونها فيما يتعلق بالذخائر الموجهة بدقة".

وأشار كيربى إلى تصريح وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، يوم الأحد الماضى حينما قال إنه لا يرى "استخدام هذا النوع من الأسلحة على أنه نوع من تغيير قواعد اللعبة".