التشيك: منح تأشيرات لـ300 ألف لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأضاف فيالا فى كلمة أدلى بها خلال جلسة لمجلس النواب، ونقلها راديو براغ الدولى، اليوم الأربعاء، أنه يتفهم غضب المواطنين من ارتفاع أسعار الطاقة والوقود والأغذية، لكن المسئول الرئيسى عن ذلك هو الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الذى شن عملية عسكرية فى أوكرانيا الشهر الماضى.
يذكر أن تقارير إعلامية محلية أفادت بأن القدرة الاستيعابية للبلاد شارفت على النفاد، وأن السلطات بدأت تسكين اللاجئين فى قاعات رياضية فى العاصمة "براغ" ومدينة "برنو".
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