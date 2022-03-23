عاجل- تحذير أوروبى من العملات المشفرة

جدة - نرمين السيد - وقالت لاجارد فى تصريحات لها حسبما نقلت قناة (فرانس 24): "إن أكثر ما يقلقنى هو كمية الروبلات الكبيرة التى يتم تحويلها إلى أصول مشفرة منذ أن تعرضت روسيا لسلسلة عقوبات مالية عقب غزوها أوكرانيا الشهر الماضى".
وأضافت أن "الأصول المشفرة تستخدم للالتفاف على العقوبات التى فرضها العديد من دول العالم على روسيا وعدد محدد من الأشخاص الفاعلين، نحن فى أوروبا قمنا باتخاذ خطوات للإشارة بشكل واضح إلى كل من يقوم بعمليات تصريف وتحويل وتقديم خدمات تتعلق بالأصول المشفرة".
وشملت العقوبات الغربية فصل بعض المصارف الروسية عن نظام سويفت، ما جعلها معزولة عن النظام المصرفى العالمى.
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