عاجل- زلزالان يضربان تايوان (6.6 درجة)

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية عن بيان أصدره المكتب أن مركز الزلزال الأول كان على بعد 62.6 كيلومتر جنوب هوالين كاونتى هول، بعمق 30.6 كيلومتر.
وضرب الزلزال الثانى بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر الجنوب الغربى من مقاطعة هوالين على عمق بؤرى يبلغ 19.3 كيلومتر، فيما تم قياس شدة الزلزال على أنه 4 درجات فى مقاطعات هوالين، تايتونج، نانتو، ويونلين، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو تدمير فى المنشآت.
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