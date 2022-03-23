عاجل- تراجع شديد.. تصريح صادم من أمريكا بشأن القوات الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وتقول الولايات المتحدة إن روسيا حشدت أكثر من 150 ألف جندى حول أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير، إلى جانب ما يكفى من الطائرات والمدفعية والدبابات وغيرها من الأسلحة الأخرى لهجومها الشامل.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.