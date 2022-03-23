عاجل- إجراء مفاجئ من طالبان بشأن مدارس الفتيات الثانوية

جدة - نرمين السيد - وكان مسؤول فى وزارة التربية والتعليم قد أعلن فى وقت سابق، أن طالبان ستسمح للفتيات فى أنحاء أفغانستان بالعودة إلى الفصول الدراسية عند فتح المدارس الثانوية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عزيز ريان لرويترز "ستفتح جميع المدارس أبوابها لكل الفتيان والفتيات"، مضيفا أن "هناك بعض الشروط بالنسبة للفتيات".
وأوضح أنه سيتم تعليم الطالبات الإناث بشكل منفصل عن الطلاب الذكور، على أيدى معلمات.
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