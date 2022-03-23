الصين تسجل 2667 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، إن إجمالى الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد، ارتفع إلى 137 ألفا و231 حالة، بينما تظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 4638 حالة.

وأضافت اللجنة أن 2591 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا.

وأمس الثلاثاء، فرضت الصين ليلا حجرا على مدينة صناعية تضم 9 ملايين شخص وأعلنت عن أكثر من 4 آلاف حالة إصابة بالفيروس، الثلاثاء، فى وقت تواجه استراتيجية "صفر كوفيد" موجة إصابات بالمتحورة أوميكرون.

وسجلت السلطات الصحية، الثلاثاء، 4770 إصابة جديدة فى أنحاء البلاد غالبيتها فى مقاطعة جيلين (شمال شرق)، فيما فرضت إغلاقا على مدينة شينيانغ بمقاطعة لياونينغ المجاورة فى ساعة متأخرة الاثنين.

وفى سياق ذى صلة، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.