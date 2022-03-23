كورونا فى العالم.. الإصابات والوفيات فى الطالع

جدة - نرمين السيد - اليونان

أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 26 ألفًا و785 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليونين و812 ألفًا و182 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 27 ألفًا و29 وفاة..حسبما ذكرت صحيفة "كاثيميرينى" اليونانية.

فرنسا

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1805 آلاف و777 إصابة، بالإضافة إلى 131 حالة وفاة خلال 24 ساعة؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 141 ألفًا و218 حالة.

قبرص

أعلنت تسجيل 4673 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة ارتفع إلى 387 ألفًا و315 حالة، مضيفة أن حصيلة الوفيات بلغت 917 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة على مدار اليوم الماضى.

إيطاليا

وأعلنت سلطات الصحة فى إيطاليا تسجيل 197 حالة وفاة، و96 ألفًا و365 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالى عدد الوفيات المسجلة فى إيطاليا إلى 158 ألفًا و101 حالة، وإجمالى الإصابات إلى 13 مليون و992 ألفًا و92 إصابة.

هولندا

ورصدت سلطات الصحة فى هولندا 24 حالة وفاة، و40 ألفًا و534 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 21 ألفًا و820 حالة، والإصابات إلى 7 ملايين و583 ألفًا و852 إصابة.

فيتنام

سجلت السلطات الصحية 130 ألفًا و735 إصابة جديدة بفيروس كورونا فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 8 ملايين و338 ألفًا و914 إصابة مؤكدة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 42 ألفًا و14 حالة وفاة.

كرواتيا

سجلت السلطات الصحية 1254 إصابة جديدة فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى مليون و85 ألفًا و558 إصابة مؤكدة، فيما سجلت 12 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 15 ألفًا و463 حالة وفاة.

بنجلاديش

أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و950 ألفًا و846 إصابة.

ولم تسجل السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 29 ألفًا و117 حالة..حسبما ذكرت صحيفة "بورثوم ألو" البنجالية.

وتعافى على مدار أمس 1234 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين من الفيروس التاجى إلى مليون و872 ألفًا و845 شخصا.

سويسرا

أعلن المكتب الفيدرالى للصحة العامة، تسجيل 23 ألفًا و793 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 3 ملايين و314 ألفًا و467 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، إلى 13 ألفًا و575 وفاة..حسبما ذكرت صحيفة "بليك" السويسرية.