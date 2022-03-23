فضية أولمبية لمصر بعد 6 سنوات من "ريو"

بعد نحو 6 سنوات من أولمبياد ريو دي جانيرو، احتسبت لمصر ميدالية فضية في رفع الأثقال على خلفية تجريد رباع من كازاخستان من الميدالية الذهبية.

وكان المصري محمد إيهاب حصد برونزية رفع الأثقال لفئة أقل من 77 كيلوغراما في أولمبياد ريو 2016، لكن بعد إلغاء ذهبية الكازاخستاني نجاة رحيموف، ارتقت برونزية إيهاب إلى فضية بشكل تلقائي.

وجرد رحيموف من ميداليته الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وأوقف لمدة 8 سنوات بسبب مخالفته لقوانين المنشطات.

وفاز رحيموف البالغ من العمر 28 حاليا بالميدالية الذهبية الأولمبية لفئة أقل من 77 كيلوغراما، مع رقم قياسي عالمي في ذلك الوقت برفعه 214 كيلوغراما.

لكن الثلاثاء، اعتبرت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) أن رحيموف "استبدل عيناته" في 4 مناسبات، وقالت إن اللجوء لهذه الطريقة مخالف للقوانين.

وأوقف رحيموف 8 بأثر رجعي سنوات اعتبارا من يناير الماضي، فيما ألغيت جميع نتائجه من مارس 2016 وحتى يناير 2021.