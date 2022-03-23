نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض رمضان للسيارات اكورد 2021 مزايا مذهلة للرحابة بقسط أقل من 1000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الرحابة الداخلية أحد أهم مزايا اكورد 2021 حيث لا تزال 2021 Honda Accord تتصدر مبيعات هوندا في العديد من دول العالم. وتنشط عروض رمضان للسيارات بشكل كبير على السيارات السيدان متوسطة الحجم والمدمجة في السعودية. لكن من بين السيارات السيدان يجد المرء نفسه يتوق إلى تجربة أكورد 2021 بسبب ديناميكيات القيادة التي لا تشوبها شائبة ، والدواخل العملية، والقيمة. وبسبب الإقبال على شراء 2021 Honda Accord أصبحت شبه دائم في القائمة السنوية لأفضل 10 سيارات سيدان في العديد من الدول حول العالم .

2021 Honda Accord

يمكن للمشترين الاختيار من بين اثنين من المحركات، الأولى ذات الشاحن التوربيني رباعي الأسطوانات. فيما يتوفر أيضًا طراز هجين يعمل بالكهرباء والبنزين. بغض النظر عن المحرك الذي يعمل على تشغيل أكورد ، فإن القيادة متوازنة ودون عناء ، مما يجعل التنقل على الطرق الملتوية أمرًا ممتعًا وكذلك الرحلات الطويلة على الطرق السريعة. تفتخر أكورد بصندوق الأمتعة الواسع كما أن المقعد الخلفي مناسب لشخصين بالغين لرحلات طويلة على الطريق. كما يستوعب التصميم الداخلي الفسيح مقاعد متعددة للأطفال للعائلات المتزايدة بسهولة.

اكورد 2021 مزايا حصرية

تقول هوندا إنها أعادت معايرة استجابة دواسة الوقود في جميع طرازات أكورد من أجل أداء أفضل. إضافة إلى ميزة جديدة للتذكير في المقاعد الخلفية تنبه السائق لفحص المقعد الخلفي عند الخروج من السيارة إذا كان أحد الأبواب الخلفية قد تم فتحه قبل الرحلة. للأسف ، لم تعد أكورد متوفرة مع ناقل الحركة اليدوي بست سرعات.

شاشة عرض المعلومات والترفيه

كما تزين المقصورة الداخلية شاشة عرض المعلومات والترفيه الاختيارية مقاس 8.0 بوصات كمعدات قياسية عبر المجموعة. وتتميز الآن أيضًا بتكنولوجيا Apple CarPlay و Android Auto القياسية، والتي توفر اتصالاً لاسلكيًا في طرازات EX-L و Touring. كما قامت هوندا بتغيير موقع منافذ USB في Accord لتسهيل الوصول إليها. وقدمت أيضًا طرازا رياضيًا SE يجمع بين تجهيزات EX التي لم يعد لها وجود الآن مع تصميم الطراز الرياضي.

سعر اكورد 2021 في السعودية

يبدأ سعر اكورد 2021 في السعودية عند 99 ألف ريال نقدًا غير شامل الضريبة المضافة على السيارات. ويمكن الحصول على هوندا أكورد 2021 تقسيط ضمن عروض رمضان للسيارات من خلال زيارة أحد وكلاء هوندا في السعودية أو من خلال شركة هوندا السعودية مباشرة.