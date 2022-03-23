نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الدوام في رمضان بالمدارس السعودية 1443 بالفصل الثالث في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن اعتمدت وزارة التعليم مواعيد الدراسة في رمضان بشكل رسمي، تم نشر الخبر على حسابها الرسمي في موقع تويتر، وقد اهتم الكثيرين من الطلاب لمعرفة مواعيد الدوام في رمضان من بداية الحصة الأولى والوقت الزمني المقدر لكل حصة في النظام المرن أو المستمر، وعلى من سيسري هذا القرار من مدارس التعليم الحكومي أو الأهلي والخاص وكل ذلك تم توضيحه، حيث أنه منذ بداية الأسبوع الحالي كانت عودة الطلاب لمدارسهم في كل المراحل لاستكمال ما تبقى من مقررات دراسية خلال الفصل الدراسي الثالث.

مواعيد الدراسة في رمضان 1443

قررت وزارة التعليم أن يكون مواعيد الدوام في رمضان بالمدارس الحكومية والأهلية ما بين الساعة التاسعة وحتى الساعة العاشرة صباحاً، وذلك وفق النظام المرن من التعليم، ويطبق القرار على المدارس الحكومية والأهلية في كل المناطق والمدن والمحافظات في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن الفصل الدراسي الثالث وخلال الشهر المبارك فقط، وقد منحت الوزارة مديري الإدارات التعليم حق تحديد موعد بداية الحصة الأولى من اليوم الدراسي، ليكون ذلك من الساعة 9 صباحاً، علما بأن الوقت الزمنية لكل حصة دراسية قدر بمدة 35 دقيقة.

حددت وزارة التعليم كذلك مواعيد بداية الدوام في بالمدارس بالتعليم المستمر سواء في المدارس الابتدائية أو مدارس التعليم المتوسط والثانوية بنفس النظام، على ان موعد انتهاء الدراسية في اليوم الدراسي عقب الانتهاء من الجدول الدراسي لكل مرحلة و لكل صف دراسي.

وزارة التعليم أشارت إلى أن موعد إجازة عيد الفطر المبارك سيكون من يوم 24 رمضان 1443 وهذا على حد ما تم الإشارة له في التقويم الدراسي وبالأخص تقويم الفصل الدراسي الثالث الذي انطلق في 20 مارس بانتظام الطلاب في جميع المراحل الدراسية والعودة إلى النظام الحضوري بشكل كامل، بعد إلغاء التباعد وعودة الأنشطة.

كما منحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية السادة من مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تحديد متى يبدأ اليوم الدراسي، ومواعيد الدوام المرنة التي سوف تطبق بداية من غرة رمضان 1443، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة أو المنطقة التي تقع بها المدرسة.