نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل” زيادة رواتب المعلمين 2022 والموظفين تعرف على الدرجات والزيادة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة المالية ، في أخبار سارة عن زيادة رواتب المعلمين 2022 والموظفين، حيث تم صرف المكافآت بداية أبريل المقبل بدلاً من يوليو ، واتخذت هذا القرار من قبل الحكومة المصرية استجابة لزيادة الأسعار.

ولإراحة المواطنين من التداعيات الاقتصادية التي طالت العالم كله ، وزيادة سعر الدولار مما تسبب في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات ، لذلك اتخذت هذه القرارات من قبل الحكومة المصرية ممثلة. من قبل وزارة المالية ، لدفع علاوة السنة والأجور والبدلات في شهر أبريل القادم.

زيادة رواتب المعلمين 2022

جاء قرار زيادة رواتب المعلمين والموظفين بعد تعديل المادة رقم 3 من نص قرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 ، والتي تشير إلى حق العاملين بالدولة في الحافز التكميلي الذي يمثل الفرق بين قيمة الراتب الكامل والحد الأدنى المنصوص عليه في الدرة رقم 1 من مشروع القانون.

مع احترام جميع الضوابط التي تم تحديدها ، وبعد إعلان مجلس الوزراء المصري عن المشروع الجديد الذي يحدد الحد الأدنى لقيمة المكافأة ، واعتماد المكافأة للأشخاص الذين لم يتم خدمتهم ، والذين يتم خدمتهم مع زيادة في الحافز لجميع العمال.

الدرجات الوظيفية لزيادة الرواتب 2022

تم الإعلان عن زيادة رواتب المعلمين لعام 2022 وجميع العاملين بالدولة ، وفق الجدول الزمني الذي أصدرته الدولة بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتعديل الحد الأدنى للأجور. التوظيف لجميع العاملين بالولاية. ويشمل ذلك المعلمين والعاملين في المؤسسات الحكومية ، وكانت التغييرات على النحو التالي:

الدرجات الممتازة على ألا يقل الراتب عن 8700.

بالنسبة لمن حصل على درجة أعلى ، سيتم تطبيق قيمة الحد الأدنى للراتب وهو 6،300.

الموظفون بدرجة مدير عام لا يقل راتبهم عن 5100.

سيحصل مثبتون من الفئة الأولى على ما لا يقل عن 4500.

حاملي الدرجة الثانية الذين لا يقل راتبهم عن 3900.

أن لا يقل عن 3420 طالبًا في الصف الثالث.

حملة الدرجة الرابعة بحد أدنى للراتب 3180.

عمال الصف الخامس 2940.

الملتحقون بالصف السادس بحد أدنى 2700.

أي أن قيمة الزيادة لكل درجة 300 جنيه.

بذلك نكون قد وصلنا لنهاية تفاصيل زيادة رواتب المعلمين 2022 والموظفين تعرف على الدرجات والزيادة. قدمنا لكم هذا التقرير بواسطة موقع ثقفني .