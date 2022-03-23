الدوام الدراسي في رمضان بالسعودية ومعرفة مواعيد الدراسة في هذا الشهر الكريم 1443ه‍، لقد أعلنت وزارة التربية و التعليم بالمملكة العربية السعودية اعتمادها رسميًا لمواعيد الدراسة بالمدارس في شهر رمضان الكريم 1443ه‍، وقد تم تعديل مواعيد الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة وذلك بجميع مناطق ومحافظات المملكة، لقد جاء هذا التعديل عقب بدء الطلبة والطالبات العودة للدراسة حضوريًا بجميع المراحل التعليمية للصف الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي الذي بدء منذ أيام قليلة.

موعد الدوام الدراسي في رمضان بالسعودية 1443ه‍

مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك 1443ه‍ قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتحديد مواعيد الدوام الدراسي، حتى يستعد الطلاب وجميع العاملين بالكادر التعليمي للشهر الكريم، وقد صرحت الوزارة أن اليوم الدراسي بجميع المدارس سوف يبدأ في تمام الساعة التاسعة وحتى الساعة العاشرة صباحاً، وذلك وفق النظام المرن على أن يكون الوقت الزمني الذى تستغرقه الحصة الواحدة 35 دقيقة، كما أشارت الوزارة أن إجازة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق 24 من رمضان 1443ه‍، أما بالنسبة لمواعيد بداية الدراسة بمدارس التعليم المستمر (الابتدائية، المتوسطة، والثانوية) سوف تبدأ الدراسة في الساعة التاسعة مساءً على أن ينتهي اليوم الدراسي حسب الجدول الذي تم إعداده لكل مرحلة دراسية، ولقد منحت الوزارة جميع الصلاحيات لمديري التعليم بالمحافظات المختلفة لتحديد موعد بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المختصة في المنطقة أو المحافظة.

العودة للدراسة حضوريًا بالسعودية 1443ه‍

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بداية عودة الطلبة والطالبات وكافة منسوبي التعليم حضوريًا للمدارس وذلك من بداية الفصل الدراسي الثالث، مع ضرورة الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية والتي من أهمها: