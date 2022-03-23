كورونا فى كوريا الجنوبية.. الإصابات تلامس نصف مليون خلال يوم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، ارتفعت حصيلة ؤ التراكمية إلى 10 ملايين و427 ألفا و247 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 13 ألفا و432 حالة.

وتعد حصيلة الأربعاء، ثانى أعلى رقم يومى لحالات كورونا، بعد تسجيل 621,221 حالة جديدة يوم الخميس الماضى، وذلك فى ظل زيادة المخاوف من استمرار انتشار الإصابات مرة أخرى حيث تجاوز عدد الحالات المتراكمة 10 ملايين.

كورونا فى كوريا الجنوبية

وقالت "يونهاب"، نقلا عن وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن عدد المرضى فى حالات خطيرة بلغ 1,084، بانخفاض 20 عن اليوم السابق.

على الرغم من التقديرات السابقة بأن الموجة الحالية قد تصل إلى ذروتها هذا الأسبوع، أشارت السلطات الصحية إلى احتمال استمرار تفشى المرض الحالى بسبب الانتشار السريع لما يسمى "أوميكرون الشبح"، الذى يتميز بمعدل انتشار أعلى بنسبة 30% من أوميكرون الأصلى.