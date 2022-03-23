دبلوماسى روسى: تصريحات الرئيس الأوكرانى متناقضة

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن بوليانسكى: "لقد استمعنا إلى العديد من التصريحات التى أدلى بها الرئيس زيلينسكى، والتى تتناقض مع بعضها البعض.. مشيرا إلى وجود فريق يقوم بالتفاوض مع الجانب الأوكرانى وهذا الفريق يقيم ما إذا ما كانت تصريحات الجانب الأوكرانى جادة أم لا".
وأكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الجانب الروسى حتى الآن ليس متحمسا للغاية بشأن نهج المفاوضين الأوكرانيين .. مشيرًا إلى أن الغرض من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ليس تغيير النظام.
كما أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الثلاثاء، عن أن واشنطن لن تدعم مشروع قرار روسيا بشأن الوضع الإنسانى فى أوكرانيا.
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