زيلينسكي يدعو البابا إلى أوكرانيا والتوسط بين كييف وموسكو

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البابا فرنسيس إلى زيارة بلاده والقيام بوساطة بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وفي أعقاب محادثة هاتفية جرت بينه وبين البابا، كتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر أنّه "سيكون موضع تقدير قيام الكرسي الرسولي بوساطة لوضع حدّ للمعاناة الإنسانية" في أوكرانيا.
كما أعلن الرئيس الأوكراني أنه أبلغ "قداسته بالوضع الإنساني الصعب وبإغلاق القوات الروسية الممرات الإنسانية"، شاكراً البابا على "صلواته من أجل أوكرانيا والسلام".
وفي رسالة مصوّرة بثّت ليل الثلاثاء-الأربعاء قال زيلينسكي "لقد طلبت من (البابا) القدوم إلى بلدنا في هذه اللحظة المهمة للغاية".
وأضاف "أعتقد أنّه بإمكاننا تنظيم هذه الزيارة المهمّة التي تقدّم دعماً كبيراً إلينا جميعاً، إلى كلّ أوكراني".
وقال زيلينسكي إن المحادثات بين بلاده وروسيا تصادمية لكنها تمضي قدما بينما يعتزم الغرب لإعلان مزيد من العقوبات على الكرملين وسط أزمة إنسانية متفاقمة.
وقال "نواصل العمل على مختلف المستويات لتشجيع روسيا على التحرك نحو السلام... يشارك الممثلون الأوكرانيون في المحادثات التي تنعقد كل يوم تقريبا. إنها صعبة للغاية وأحيانا تصادمية... لكننا نمضي قدما خطوة خطوة".
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