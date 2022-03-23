للشباب من ذوي الدخل المحدود تمويل قرض الزواج 60 الف ريال من بنك التنمية لجميع السعوديين

هناك فئة من الشباب فى المجتمع تحتاج للمساعدة وتقديم الدعم حتى تتحقق رغباتهم في الزواج وظروفهم المادية لاتسمح لهم بالزواج وياتى دور بنك التنمية الاجتماعية بعرض تمويل مالي وقرض عاجل يصل الى 60 الف ريال لدعمهم في بداية زواجهم، وهو ماسوف نوضح شروط الحصول على هذا الدعم فسوف نوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل المالي من بنك التنمية ونوضح كذلك اهم مزايا التمويل،حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من الخدمات والقروض المصممة لتشجيع الملايين من المواطنين السعوديين، لبدء مشاريعهم وكذلك دعمهم في بداية زواجهم، ويساعدهم فى تغطية تكاليف زواجهم.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل الزواج:

أوضح بنك التنمية الاجتماعية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” ضرورة توافر بعض شروط معينة، حيث تجعل هذا التمويل متاحًا للأشخاص المؤهلين الراغبين في الزواج، وهناك أيضًا عدد كبير من الشباب من ذوي الدخل المحدود الذين يتحملون تكلفة الزواج الباهظة التي لا يستطيعون تحمل تكلفتها، وشروطه التي وضعها كالتالي:

يشترط للحصول على التمويل للمتقدمين لقرض الزواج الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا.

كما يشترط أن لا يزيد معاشه التقاعدي عن 500 ريال سعودي.

ويشترط من لديه سجل ائتماني.

ويشترط للحصول على التمويل أن يكون الزواج هو الزواج الأول.

ويشترط للحصول على التمويل أن تكون زوجته سعودية الجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجي.

يشترط للحصول على التمويل إذا كانت الزوجة ليست سعودية الجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجي، يجب تقديم خطاب تأكيد من السلطات المختصة بالموافقة على الزواج.

وكما يشترط للحصول على التمويل أن يكون عقد الزواج رسميًا وألا يزيد عمره عن سنتين.

أهم مزايا تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية: