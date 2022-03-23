كم درجة الكفايات المطلوبة للكليات العسكرية شروط دقيقة للقبول

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عمر شويل - جدة كم درجة الكفايات المطلوبة للكليات العسكرية من المعلومات التى تهم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ممن يرغبون الالتحاق بالكلية العسكرية لتتبع جامعة خالد العسكرية السعودية. ووضعت وزارة الدفاع شروط القبول في الكليات العسكرية للجامعيين لضمان قبول الدفعات والطلاب بشكل دقيق بعد إجراء اختبارات الكفايات بل هناك من يتساءل عن ماهو اختبار كفايات كلية الملك خالد العسكرية والمستهدف منها ودرجة النجاح في اختبارات كفايات ليتمكن من الالتحاق بالكلية.

كم درجة الكفايات المطلوبة للكليات العسكرية

أكدت وزارة الحرس الوطني السعودية أن درجة الكفايات المطلوبة للكليات العسكرية لابد أن تكون نسبة 75% كحد أدنى. ومعدل لا يقل عن (60) في اختبار القدرات. بالإضافة إلى الحصول على درجة لا تقل عن (60) في اختبار التحصيلي. بالإضافة إلى الالتزام بكافة شروط القبول في الكليات العسكرية للجامعيين.

ما هو اختبار كفايات كلية الملك خالد العسكرية

اختبار كفايات كلية الملك خالد العسكرية طبقته الكلية من أجل التحاق الخريجين والجامعيين بأحد الكليات العسكرية ليضمن قياس المهارات المعرفية والمهارية لدي المتقدمين. ويشمل مجموعة من النقاط وهي الكفايات الأمنية الخاصة ويضم المهارات الشخصية بجانب المهارات التحليلية والقيم.

شروط القبول في الكليات العسكرية للجامعيين

حددت وزارة الحرس الوطني شروط القبول في الكليات العسكرية للجامعيين بشكل دقيق لقبول الطلاب على أن يتم مراعاة الآتي:

الجنسية السعودية للمتقدم.

أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة باستثناء من أقام خارج المملكة مع والده خلال فترة الخدمة.

أن يكون متزوجاً من زوجة سعودية الأصل.

حسن السير والسلوك وغير محكومًا عليه بجناية أمانة أو شرف.

لا يقل عمر المتقدم الخريج عن17 سنة ولا يتجاوز 22 عام.

يتناسب طوله وزنه بشكل مثالي.

الحد الأدنى للطول (165 سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم).

شهادة الثانوية العامة بحيث لا يقل المعدل التراكمي العام بها عن 80%.

حصوله على معدل لا يقل عن (60) في اختبار القدرات.

الحصول على درجة لا تقل عن (60) في اختبار التحصيلي الخاص بالمركز الوطني للقياس.

إجراء اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) الصادر من المركز الوطني للقياس.

يشترط النجاح في كل اختبارات القبول وهي (المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني).

عمل فحص طبي بشكل رسمي وهو آخر إجراءات القبول، حيث لا يستطيع المتقدم معرفة سبب الرفض أو إعادة إجراء الفحص الطبي مرة أخرى.