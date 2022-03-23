جدول إجازات المدارس 1443 الفصل الثالث في السعودية بالنظام الجديد

جدول إجازات المدارس 1443 الفصل الثالث بالسعودية وفق للنظام الجديد يهتم بها أولياء الأمور والطلاب خاصة أن إجازات الفصل الدراسي الثالث تشمل إجازة عيد الفطر. وتدخل أيام الفصل الدراسي الثالث في رمضان وسط إجراءات مشددة لحماية الطلاب من فيروس كورونا. ويمتد الفصل الدراسي الثالث على مدار 14 أسبوعًا دراسيًا ليتمكن الطلاب من استكمال المادة العلمية المطلوبة باستفاضة. وفق خطة دراسية تضمن للطلاب النجاح. وبالتالي يشغل أذهانهم معرفة جدول إجازات المدارس 1443 الفصل الثالث.

جدول إجازات المدارس 1443 الفصل الثالث

أعلنت وزارة التعليم السعودية جدول إجازات المدارس 1443 الفصل الثالث بعد التعديل والاعتماد الرسمي ومراعاة كافة الصفوف الدراسية . ليكون على النحو التالي:

مناسبة الإجازة في الفصل الثالث موعد بدية الإجازة وفق التقويم الهجري موعد بداية الإجازة وفق التقويم الميلادي

إجازة عيد الفطر المبارك 24 رمضان 1443 25 أبريل 2022

بداية إجازة نهاية أسبوع مطوّلة 24 شوّال1443هـ 25 مايو 2022

نهاية إجازة نهاية أسبوع مطوّلة 27 شهر شوّال/1443هـ 28 مايو 2022م

بداية إجازة نهاية أسبوع مطوّلة 16 ذي القعدة1443هـ 15يونيو 2022م

نهاية إجازة نهاية أسبوع مطوّلة 17 ذي القعدة/1443هـ 16 يونيو 2022م

بداية إجازة آخر العام 1 ذي الحجّة1443هـ 30 يونيو 2022م

التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل

اعتمدت وزارة التعليم التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل لضمان استكمال المنهج الدراسي على مدار 3 فصول دراسية بما يضمن استيعاب الطلاب للمحتوي العلمي بالكامل ومراعاة الكثافة العددية داخل الفصول والالتزام بالإجراءات الاحترازية لتداعيات فيروس كورونا في البلاد.

بدأ الفصل الدراسي الأول في 21 محرم 1443 الموافق 29 أغسطس 2021م. في حين يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 1 جمادي الأولي 1443 الموافق 5 ديسمبر2021م. بدأ الفصل الدراسي الثالت 17 شعبان 1443 الموافق 20 مارس 2022م. بداية إجازة آخر العام 1 ذي الحجّة 1443هـ الموافق 30 يونيو 2022م.

إجازة المدارس 1443

تبدأ إجازة المدارس 1443 مع نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443 في السعودية والذي يكون آخر أيامه في 1 ذي الحجّة1443هـ الموافق 30 يونيو 2022م. ويتلزم الطلاب بالحضور في جميع الفصول الدراسية بجانب حضول الاختبارات والفعاليات المستمرة على مدار الفصل الدراسي. ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لتداعيات فيروس كورونا والوقاية من الوباء. وبذلك يكون قد أمضي الطلاب فترة دراسة لمدة 189 يوماً دراسياً. لتستمرّ إجازات المدارس 1443 حتّى الإعلان عن تاريخ وموعد بداية العام الدراسي الجديد 1444 هــ.