وزارة التعليم.. تفاصيل الغاء الدراسة الحضورية في رمضان 1443

تفاصيل الغاء الدراسة الحضورية في رمضان في الفترة الأخيرة انتشر خبر تأجيل الدراسة بالمدارس في شهر رمضان المبارك، حيث حيث قام عدد من الطلاب بعمل هاشتاج لتأجيل الدراسة خلال الفترة القادمة، للعودة الدراسة بعد عيد الفطر بعد شعور الطلاب في الفترة الأخيرة بالقلق الشديد، وبعد التوتر ولكن لن تعلن الوزارة عن هذا بشكل رسمي وتحاول الجهات التعليمية على التزام الطلاب للحضور بشكل واستمرار على التعليم بشكل طبيعي، حيث تقوم وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، علي اعلي مستوي للحفاظ على الطلاب وسلامتهم من الوباء المنتشر لذلك تتم عملية التعلم بشكل يومي دون توقف.

حقيقة تعليق الدارسة في رمضان 2022

يوجد حالة من القلق لدى الطلاب بحول الدراسة خلال شهر رمضان المبارك حيث قام الطلاب على عمل هاشتاج على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعى عبر تغريدات تويتر ويوجد الكثير من الأكاذيب، التي انتشرت حول إلغاء الدراسة التي لم يصرح بها الجهات المختصة المسؤولة عن التعليم ولم يصدر قرار ينص على تأجيل الدراسة، حيث تثير عملية التعلم بشكل طبيعي.

نظام الاجازات الجديدة في المدارس

حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية أن تتيح نظام جديد للأجازات من المدارس والكوادر بإجازات مختلفة، يتمكن من طلب اخذ اجازة اذا كان لدية مناسبة أو حفلة وتسهل بعض الأنشطة صرح ذلك من وزارة التعليم لتسهيل الأمر على الطلاب، دون ضغط عليهم وهذا يسمى بنظام التعليم المطور الحديث تعمل وزارة التربية والتعليم علي الحفاظ علي الطلاب بشكل دائما بما يخص التعليم أو الحفاظ. عليهم من خلال الالتزام بالوقاية، حتي تستمر الدراسة بشكل طبيعي.

موعد اجازة عيد الفطر 1443هـ للمدارس.

سوف تكون إجازة هذا العام 2022 هي أطول إجازة حيث تطول المدة إلى 13 يوم والتي تبدأ من 24 أبريل إلى 8 مايو الموافق 7 هجري، وبعد ذلك سوف تتم العودة إلى المدارس وممارسة التعليم بشكل طبيعي بالمملكة العربية السعودية لعام 2022 وهذا الفترة يجعل الطلاب أكثر راحة بعيد عن الضغط حتي يسهل عملية التعليم، ويقبل الطلاب على دخول المدارس بأكثر معنويات مرتفعة.