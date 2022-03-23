تسليف في دقائق بضغطة زر تحول فى حسابك 5000 ريال من سلفة الشروط والطريقة

خصصت معظم بنوك المملكة مبلغ 5000 الاف ريال قيمة سلفة بالموافقة مع منصة سلفة لمنح اى سعودي الجنسية سواء رجل او سيدة على مبلغ سلفة الفوري كسلفة فورية لاعانته او لفك عثرته او لسداد دينه او لاية ظروف ما وهي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية بالتعاون مع احدى بنوك المملكة، وشروطها سوف نوضحها بالمقال واهم مزاياها وكيفية التقديم عليها بداخل المقال، وتعتبر سلفة تمويل نقدي كامل لحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم، ولحسن الحظ يتوفر تمويل شخصي بدون تحويل الراتب يوفر سبلا للعملاء حتى يستفيدو منها في قضاء نواقصهم وحل مشاكلهم المادية، إيداع فوري وتسهيل للسداد الشهري ما يميز هذا النظام التمويلي المتوفر لدى شركة سلفة الإلكترونية، هو السرعة الفورية في تنفيذ عملية الإستلام دون أي مشاكل ودون تحويل للراتب، وتساهم سلفة بكل جهد في توفير أقصى سرعة ممكنة لإستفادة الفرد من السيولة التمويلية التي يحتاجها.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة:

أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية.

يتراوح عمر المتقدم بين 23 – 60 عام.

يجب أن يكون راتب الشهر 5 ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

ويشترط أيضا على الموظفين في القطاعات الحكومية أن لا تقل مدة خدمتهم في الوظيفة عن ثلاثة أشهر وبالنسبة للموظفين في القطاع الخاص، مدة الخدمة في التوظيف لا تقل عن ستة أشهر، لاستكمال طلبهم.

كيفية التقديم على طلب سلفة من منصة سلفة: