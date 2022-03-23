هل يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل انتهائها خطوة بخطوة على أبشر  absher.sa

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عمر شويل - جدة هل يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة سؤال يهم العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية خاصة بعد إجراءات وزارة الخارجية الجديدة حول طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة والتى تتم وقف شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة 2022 على موقع أبشر absher.sa لاسيما أن خطوات تمديد تأشيرة الخروج والعودة مجانا. وهو نوع من أنواع التأشيرات المتاحة للمقيمين والزوار إلى أراضي المملكة العربية السعودية بتصديق من المديرية العامة للجوازات السعودية.
هل يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة
أجابت المديرية العامة للجوازات على تساؤل هل يجيب تمديد تأشيرة الخروج والعودة من المملكة بالتأكيد نعم. بعد تنفيذ طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة أونلاين لتصل الأوراق إلى وزارة الخارجية وتتمكن من استكمال الإجراءات المطلوبة على تمديد تأشيرة العودة في أي وقت.
طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة مجانا
جاءت طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة مجانا على أبشر وزارة الخارجية من خلال الخطوات الآتية:
- تسجيل الدخول على أبشر.
- إضافة اسم المستخدم.
- أكتب كلمة المرور.
- الضغط على بحث.
- ادخل على خدمة تواصل.
- إضافة البيانات المطلوبة.
- اختيار تَمديد تأشيرة خروج وعودة.
- نفذ المطلوب من (سداد المقابل المالي – تحديد مدة التَمديد – رفع الطلب من قبل الكفيل).
- إضافة المرفقات.
- النقر على تقديم الطلب.
حددت وزارة الخارجية السعودية شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة 2022 قبل انتهائها من خلال النقاط الآتية:
- تجاوزت مدة بقاء الشخص خارج المملكة 7 أشهر للمقيمين للعمل. و13 شهرًا للزوجة والأولاد.
- إذا لم يتم تجاوز المدة يكون تقديم الطلب إلى السفارة المعنية مباشرةً.
- التقديم الإلكتروني على موقع أبشر للتصديق من جهة العمل والغرفة التجارية.
- تسجيل رقم وتاريخ موافقة وزارة الداخلية على طلب التَمديد.
- تكون الإقامة سارية المفعول للمتقدم.
- أكتب جميع بياناتك باللغة العربية. والتغيير في حالة المطلوب للزيارة يحمل جنسية أجنبية.
- تَمديد العودة لزوجات المواطنين يتم طلبها من السفارة بغض النظر عن المدة.
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