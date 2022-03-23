متى يفتح تسجيل التحصيلي 1443 وأسرع طريقة للتقديم أونلاين عبر etec.gov.sa

متى يفتح تسجيل التحصيلي 1443 في المملكة العربية السعودية على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa للتسهيل على الطلاب إمكانية التقديم في اختبارات قياس تحصيلي بعد الثانوية العامة للتأهل للجامعات. وحددت الإجابة على التساؤل بكم اختبار التحصيلي 1443 بدفع المُسجلين مُبكرًا 100 ريال ويدفع المُسجلين متأخرًا مبلغ 150 ريال سعوديّ. وسعر تقديم اختِبار التّحصيلي 1443 قيمة 150 ريال سعودي. لذا هناك تساؤلات كثيرة حول متي يفتح تسجيل التحصيلي 1443 حتى لا يتعرض الطلاب إلى دفع مبلغ كبير.

متى يفتح تسجيل التحصيلي 1443

يفتح تسجيل التحصيلي 1443 ليتمكن الطلاب من أداء الاختبارات على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب من اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 ويستمر حتى منتصف شهر مايو 2022 أي لمدة 10 أيام.

مواعيد اختبار التحصيلي 1443

تبدأ اختبارات التحصيلي 2022 10 يونيو وتستمر حتى 20 يونيو بجلسات مختلفة ويمكن معرفة تفاصيلها من الجدول التالي:

الفترة نوع الاختبار التحصيلي لغة الاختبار الجنس فترة الاختبار

الأولى ورقي العربية – الإنجليزية ذكور 10 يونيو 2022م 14 يونيو 2022م

الأولى ورقي العربية – الإنجليزية إناث 10 يونيو 2022م 14 يونيو 2022م

الثانية ورقي العربية – الإنجليزية ذكور 16 يونيو 2022م 20 يونيو 2022م

الثانية ورقي العربية – الإنجليزية إناث 16 يونيو 2022م 20 يونيو 2022م

طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي

ادخل على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب. انقر على الجدول الزمني للاختبار من صفحة تعريف الاختبار. اضغط سجل الآن. أكتب رقم السجل المدني وكلمة المرور. اضغط على تسجيل الدخول. اختيار الاختبارات المتاحة للتسجيل. ادخل على (اختِبار التّحصيلي). حدد نوع الاختبار. اضغط تسجيل. طالع شروط التسجيل جيدًا. انقر (أوافق). انقر التالي. مطالعة المراكز المتاح لتقديم الاختبار. حدد المركز الأقرب لكم المراد تقديم الاختبار فيه. حدد موعد أداء الاختبار به من خلال العشر الأيام المخصصة للتقديم. تأكد من صحة البيانات الخاصة بك. سدد الرسوم المحددة. انقر (إرسال).

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بالسؤال الذي يشغل بال الكثيرين والمتعلق ب متى يتم فتح باب التسجيل في اختبار التحصيلي للسنة الحالية 2022/ 1443 وكذلك معرفة أسرع طريقة للتقديم أونلاين عبر الموقع الإلكتروني لقياس والذي يشهد خلال هذه الفترة زيارات مكثفة من قبل المواطنين والمقيمين المهتمين بهذا الأمر.