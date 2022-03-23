نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكم اختبار التحصيلي 1443 تحديد الموعد وطريقة التسجيل على etec.gov.sa.. رسميًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بكم اختبار التحصيلي 1443 من الأسئلة المنتشرة بين الطلاب في المملكة العربية السعودية خاصة أن اختبار قياس موحد ومعتمد من جميع الجهات التعليمية للدراسات العليا لتأهيل الطلاب لمرحلة ما بعد الثانوية العامة. وتكون طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي 1443 أونلاين عبر etec.gov.saفي مواعيد محددة لجميع المتقدمين من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. لذا يرغبون معرفة بكم اختبار التحصيلي 1443 قبل التقدم إليه.

بكم اختبار التحصيلي 1443

حددت المملكة العربية السعودية اختبارات التحصيلي 1443 لخريجي الثانوية العامة من أبناء وبنات المملكة فهو يعتبر اختبار قياس موحد ومعتمد على أن يدفع المُسجلين مُبكرًا هذا المبلغ (100 ريال). ويدفع المُسجلين متأخرًا مبلغ 150 ريال سعوديّ. ويبلغ سعر تقديم اختِبار التّحصيلي 1443 قيمة 150 ريال سعودي. ولابد من تسديد الرسوم قبل التقدم إلى جلسات الاختبار في المواعيد المقررة.

طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي

يبدأ تنفيذ طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي 1443 من اليوم 23 مارس 2022 ويستمر حتى منتصف شهر مايوم 2022 على أن يتم تنفيذ الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

الدخول على الجدول الزمني للاختبار من صفحة تعريف الاختبار.

النقر على أيقونة سجل الآن.

إضافة رقم السجل المدني وكلمة المرور.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

اختر الاختبارات المتاحة للتسجيل.

اضغط على تبويب (اختِبار التّحصيلي).

حدد نوع الاختبار.

الضغط على تسجيل.

قراءة جميع شروط التسجيل جيدًا.

اضغط على (أوافق).

الضغط على التالي.

الاطلاع على المراكز المتاح لتقديم الاختبار.

اختر المركز الأقرب لكم المراد تقديم الاختبار فيه.

حدد موعد أداء الاختبار به من خلال الأيام المخصصة للتقديم.

تأكد من صحة البيانات المضافة.

سدد الرسوم المحددة.

أضغط على (إرسال).

موعد اختبار التحصيلي 2022

تبدأ اختبارات التحصيلي 2022 10 يونيو وتستمر حتى 20 يونيو بجلسات مختلفة. وتتحدد مواعيد اختبار التحصيلي 2022 من خلال الآتي:

الفترة نوع الاختبار التحصيلي لغة الاختبار الجنس فترة الاختبار

الأولى ورقي العربية – الإنجليزية ذكور 10 يونيو 2022م 14 يونيو 2022م الأولى ورقي العربية – الإنجليزية إناث 10 يونيو 2022م 14 يونيو 2022م الثانية ورقي العربية – الإنجليزية ذكور 16 يونيو 2022م 20 يونيو 2022م الثانية ورقي العربية – الإنجليزية إناث 16 يونيو 2022م 20 يونيو 2022م

بذلك يكون تم الإجابة على تساؤل كم اختبار التحصيلي 1443وكافة الشروط والمواعيد المحددة لأداء اختبارات قياس بسهولة واتمامها بنجاج.