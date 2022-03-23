نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتسهيلات في السداد بنك ساب السعودي يقدم قرض شخصي يصل إلى 1.5 مليون ريال وبدون ضمانات في المقال التالي
بسبب الظروف الراهنة وما يدور من حرب بين أوكرانيا وروسيا وما ترتب عليها من آثار غلاء في كل السلع وأسعار منتجات البترول والكثير من المنتجات والمحاصيل الزراعية والسلع المعمرة والاجهزة الكهربائية مما دفع الكثير الى الاحتياج وطلب قروض للبنوك اما لعدم تعرض مشروعاتهم للانهيار والفشل او لسداد ديون أو شراء الخامات بعد الزيادة الرهيبة فى الاسعار، حيث يقدم بنك ساب السعودي تمويل بتسهيلات كبيرة حيث يقدم التمويل بدون الحاجة إلى وجود كفيل، وهو ما سوف نوضحه في مقالي من خلال مزايا تمويل بنك ساب وكما سوف نوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل وكذلك رابط التمويل، حيث يقدم بنك ساب حلول للمواطنين لتبيان احتياجاتهم كزواج أو تعليم أو شراء سيارة، كما يعرف أيضاً أن تمويل بنك ساب يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمتاز تمويل بنك ساب انه بدون ضمانات وتسهيلات في السداد للقطاع الحكومي والخاص وللمقيمين في المملكة والوافدين إليها ويعتبر بنك ساب من البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تقدم عدد من التمويلات المختلفة، فهي تقوم بتقديم التمويل الشخصي والتمويل العقاري والتمويل مقابل رهن العقار المطبق بحسب أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.
اهم مميزات التمويل الشخصي من بنك ساب:
من اهم مزايا تمويل بنك ساب العديد من المزايا اهمها مايلي:
- يمكن الاستفادة من التمويل من قبل المواطنين السعوديين والأشخاص الوافدين
- من أهم المميزات التي يمكن الاستفادة يصل التمويل إلى 1.5 مليون ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك
- ومن مزاياه إعفاء من أقساط التمويل في حالة وجود عجز كلي أو وفاة.
- لا يحتاج إلى كفيل
- ومن اهم مزاياه القرض متاح للرجال والنساء العاملين أو المتقاعدين.
- يتم السداد على فترات طويلة إلى 5 سنوات.
- يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل من بنك ساب:
- يشترط للحصول على التمويل أن يكون سن الراغب أكبر من 21 عاما وأن لا يزيد عن 58 عاما.
- يشترط للحصول على التمويل ممن يحملون الجنسية السعودية ولغير السعوديين المقيمين داخل المملكة فقط.
- يشترط للحصول على التمويل تقديم إثبات للمرتب سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
- يشترط للحصول على التمويل أن يكون الحد الأدنى 4ألف ريال سعودي للذين يحملون الجنسية السعودية.
- أما فيما يتعلق بالأشخاص غير السعوديين يكون الدخل الشهري لها لا يقل عن 5 ألف ريال سعودي
- من أهم الشروط أن يكون معاش التقاعد 3 ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.
- ويشترط للحصول على التمويل أن يملأ المتقدم نموذج طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل.
- يشترط للحصول على التمويل إرفاق مستندات لإثبات الراتب الشهري تكون معتمدة من جهة حكومية.
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