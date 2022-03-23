وزير الإعلام اليمنى: المجتمع الدولى ساهم فى تنامى إرهاب الحوثيين

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، أن تراخى المجتمع الدولى فى مواجهة ميليشيا الحوثى الإرهابية، أدى إلى تفاقم الأزمة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة.





وأوضح معمر الإريانى فى تصريح لـ وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن تقاعس المجتمع الدولى عن القيام بواجباته القانونية حيال انقلاب ميليشيا الحوثى، وتدخلات النظام الإيرانى فى شئون دولة عضو بالأمم المتحدة، وتخاذله تجاه الجرائم والانتهاكات التى ترتكبها بحق اليمنيين منذ انقلابها، واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين فى دول الجوار، أسهم فى تنامى أنشطتها الإرهابية‏. وأشار الإريانى إلى أن ميليشيا الحوثى الإرهابية اعتبرت حالة الصمت والتخاذل الدولى ضوء أخضر للاستمرار فى ارتكاب الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة بحق المدنيين، وتصعيد عدوانها فى مختلف المحافظات، واستهداف دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وتقويض كافة الجهود التى تبذل للتهدئة وإيجاد حل سياسى للأزمة‏.

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