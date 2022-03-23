كم عدد ساعات الصيام في رمضان ٢٠٢٢ في السعودية وجميع الدول

كم عدد ساعات الصيام في رمضان ٢٠٢٢/١٤٤٣ تختلف اختلافا كبيرا من دولة إلى أخرى وذلك بالاعتماد على الموقع الجغرافي لكل دولة ووقت الشروق وسطوع الشمس ووقت الغروب بها أيضًا. وفيما يلي على موقع ثقفني ؛ سوف يتم توضيح عدد ساعات الصيام في شهر رمضان ٢٠٢٢ في جميع الدول العربية والإسلامية وغيرهم بالتفصيل.

موعد شهر رمضان ٢٠٢٢

يحل شهر رمضان ٢٠٢٢ هذا الضيف العزيز على قلب كل مسلم في يوم السبت ٢ أبريل ٢٠٢٢م. حيث أن شهر رمضان هو الشهر التاسع من بين الشهور العربية وهو الذي يلي شهر شعبان مباشرةً ، لذلك ؛ يتم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2022 الفضيل في كل عام في يوم ٢٩ من شهر شعبان.

كم عدد ساعات الصيام في رمضان ٢٠٢٢

هناك بعض الدول التي يصوم أهلها أطول عدد ساعات ممكن يصل إلى عشرين ساعة وهناك دول تنخفض بها عدد ساعات الصيام بشكل ملحوظ ، وتأتي عدد ساعات صيام نهار رمضان في مُخْتَلِف البلاد على النحو الموضح فيما يلي: