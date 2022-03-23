نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم عدد ساعات الصيام في رمضان ٢٠٢٢ في السعودية وجميع الدول في المقال التالي
كم عدد ساعات الصيام في رمضان ٢٠٢٢/١٤٤٣ تختلف اختلافا كبيرا من دولة إلى أخرى وذلك بالاعتماد على الموقع الجغرافي لكل دولة ووقت الشروق وسطوع الشمس ووقت الغروب بها أيضًا. وفيما يلي على موقع ثقفني ؛ سوف يتم توضيح عدد ساعات الصيام في شهر رمضان ٢٠٢٢ في جميع الدول العربية والإسلامية وغيرهم بالتفصيل.
موعد شهر رمضان ٢٠٢٢
يحل شهر رمضان ٢٠٢٢ هذا الضيف العزيز على قلب كل مسلم في يوم السبت ٢ أبريل ٢٠٢٢م. حيث أن شهر رمضان هو الشهر التاسع من بين الشهور العربية وهو الذي يلي شهر شعبان مباشرةً ، لذلك ؛ يتم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2022 الفضيل في كل عام في يوم ٢٩ من شهر شعبان.
كم عدد ساعات الصيام في رمضان ٢٠٢٢
هناك بعض الدول التي يصوم أهلها أطول عدد ساعات ممكن يصل إلى عشرين ساعة وهناك دول تنخفض بها عدد ساعات الصيام بشكل ملحوظ ، وتأتي عدد ساعات صيام نهار رمضان في مُخْتَلِف البلاد على النحو الموضح فيما يلي:
- عدد ساعات الصيام في مصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة ولبنان وسلطنة عمان وفلسطين يبلغ ١٥ ساعة.
- عدد ساعات الصيام في الجزائر وتونس والمغرب يبلغ ١٥ ساعة و ٣٠ دقيقة.
- عدد ساعات الصيام في تركيا يبلغ ١٤ ساعة و ٣٠ دقيقة.
- عدد ساعات الصيام في سنغافورة يبلغ ١٣ ساعة و ٣٠ دقيقة.
- كما يبلغ عدد ساعات الصيام في الهند ١٥ ساعة وفي السنغال ١٤ ساعة وفي أفغانستان ١٧ ساعة.
- عدد ساعات الصيام في ألمانيا ويبلغ ١٩ ساعة وفي المملكة المتحدة بريطانيا يبلغ ١٨ ساعة و ٣٠ دقيقة.
- مع صيام ١٧ ساعة في فرنسا و ١٦ ساعة في الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن.
- ويبلغ عدد ساعات صيام النهار في رمضان في أسبانيا مدريد ١٦ ساعة و ٣٠ دقيقة.
- وسوف يصوم المسلمون في سويسرا واسكتلندا جلاسكو حوالي ١٨ ساعة، بينما يكون الصيام في فنلندا (هلنسكي) والنرويج (أوسلو) حوالي ٢٠ ساعة.
- ساعات الصيام في روسيا وجرينلاند تبلغ ٢٠ ساعة وفي الصين ١٦ ساعة و ٣٠ دقيقة. وفي اليابان وكندا ١٦ ساعة. وفي بولندا ١٨ ساعة و ٣٠ دقيقة وفي هونغ كونغ ١٤ ساعة.
- سوف يكون الصيام في نيوزيلاندا وجنوب أفريقيا ١١ ساعة و ٣٠ دقيقة. وفي استراليا ١١ ساعة و ٥٩ دقيقة.
- عدد ساعات الصيام برمضان في الأرجنتين يبلغ ١٢ ساعة وفي تشيلي يبلغ ١٢ ساعة و ٤١ دقيقة.
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