5 ملفات شائكة على مائدة اجتماع مجلس الوزراء اللبنانى اليوم

جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس الوزراء اللبنانى برئاسة نجيب ميقاتى جلسة عادية، اليوم الأربعاء، بجدول أعمال من 39 بندا يتضمن استعراض خطة وزيرى الاقتصاد والتجارة والزراعة لموضوع الأمن العذائى.





ومن المقرر أيضًا خلال الاجتماع، بحث عرض وزارة الطاقة لتوفير العملة الأجنبية لتأمين الحد الأدنى من سلامة الاستثمار فى قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع فى المؤسسة خصوصا للأشهر الأربعة المقبلة، وذلك تنفيذا للخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء.

ويتناول الاجتماع مشروع مرسوم يهدف إلى إبرام اتفاق إدارى بين بعثة الاتحاد الأوروبى فى لبنان ووزارة الداخلية حول مراقبة الانتخابات النيابية المرتقبة فى مايو المقبل.

وينظر مجلس الوزراء اللبنانى، فى جلسته غدا، طلب وزارة الدفاع بالموافقة على تمديد العمل باتفاقية التعاون فى مجال الدفاع بين الحكومة اللبنانية والجمهورية الإيطالية لمدة خمس سنوات إضافية.

ويبحث المجلس مشروع مرسوم بتعديل بعض مواد كراسة الشروط الخاصة بدورات التراخيص فى المياه البحرية اللبنانية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج .. كما يتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدا نظر مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجددة.