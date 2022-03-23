أوسيك يستعد للنزال أمام جوشوا بعد إذن بمغادرة أوكرانيا

ذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) أن ملاكم الوزن الثقيل الأوكراني أولكسندر أوسيك يستعد لخوض نزال الإعادة أمام غريمه البريطاني أنطوني جوشوا، بعد حصوله على إذن بمغادرة بلاده والمران.
وخسر جوشوا ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة أمام أوسيك أمام مدرجات ممتلئة في استاد توتنهام هوتسبير في لندن في سبتمبر 2021.
وبعد الحرب في أوكرانيا، عاد أوسيك إلى كييف للالتحاق بكتيبة دفاع، وقال إنه لا يعرف موعد عودته إلى الحلبة.
لكن شبكة (ئي.إس.بي.إن) ذكرت أن النزال بين العملاقين سيحدث هذا الصيف بعدما منح وزير الرياضة الأوكرانية إذنا لأوسيك بمغادرة البلاد.
وتمنع القوانين الأوكرانية الرجال البالغ أعمارهم بين 18-60، والذين يمكن تجنيدهم، من مغادرة البلاد.
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