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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن نقاط الراجحي من أبرز ما يبحث عنه عملاء الراجحي. حيث يقدم مصرف الراجحي ميزة مميزة وهي برنامج النقاط المخصص للأفراد. وهو عبارة عن طريقة الحصول على نقاط كلما زاد استخدام العميل لخدمات المصرف أو شراء منتجات ببطاقته الائتمانية. وبإمكان العملاء استبدال نقاط الراجحي والاستفادة من خدمات المصرف الأخرى والهدايا والخصومات المقدمة من وقت لأخر من المصرف للعملاء. كما يمكن الاستعلام عن النقاط وهذا ما نستعرضه بالسطور المقبلة:

نقاط الراجحي كم تساوي

يقوم مصرف الراجحي باحتساب النقاط. لكل ريال خمسة نقاط ويقوم العملاء بتجميع النقاط ويتمكنوا من تحويلها من خلال المصرف بعد ذلك. والاستفادة منها من خلال الموقع الرسمي للراجحي يتمكن العملاء من معرفة نقاطه ورصيده منها. وبإمكانه الإطلاع على الخدمات المتوفرة له حتى يتمكن العملاء من استبدال نقاطهم حسب الخدمات المفضلة لهم . كما أن البنك قام بإضافة حاسبة لحساب النقاط لكل عميل للتسهيل عليهم.

طريقة الاستعلام عن نقاط الراجحي

يمكن الاستعلام عن نقاط الراجحي من خلال رابط موقع الراجحي الرسمي، والدخول لحسابك ثم النقر على النقاط لمعرفة رصيد نقاطك. بعد تسجيل الدخول لحسابك.

كيف أحول نقاط الراجحي

يمكن تحويل نقاط الراجحي الموجودة في رصيدك بالمصرف بالخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني للراجحي.

من القائمة العلوية النقر على استبدال النقاط

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على التالي.

ثم يُرسل النظام لك كودًا للتفعيل على الهاتف الجوال قم بإدخاله في الحقل المخصص لذلك.

بإمكانك بعد ذلك الإطلاع على النقاط في حسابك واستبدالها من خدمات البنك العديدة.

كيفية اكتساب النقاط في الراجحي

يمكن كسب نقاط الراجحي من خلال البطاقة الائتمانية فيمكن لأي عميل يستخدم البطاقة الائتمانية لمصرف الراجحي سواء البطاقات المحلية أو البطاقات الدولية أو حتى عمليات الشراء عبر شبكة الإنترنت واكتساب المزيد من النقاط . ويمكن الإطلاع على حاسبة النقاط على الموقع لكل ريال تصرفه فيما يقابله من نقاط.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول كيفية الاستعلام عن نقاط الراجحي وكم تساوي نقاط الراجحي وكيفية استبدالها بخدمات المصرف العديدة أو الخصومات والهدايا المقدمة من المصرف.