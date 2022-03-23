مزايا الضمان الاجتماعي الجديد والمطور وأهم حالات إيقاف الراتب والفئات المستهدفة. تتميز الحكومة السعودية بتقديمها للعديد من الخدمات والمساعدات المختلفة للمواطنين. كما تعمل الحكومة السعودية دائما من أجل تقديم للمواطن السعودي يد العون من أجل توفير مختلف متطلباته واحتياجاته الشخصية. ولذلك تحاول الحكومة تقديم جميع سبل الدعم سواء الفني والمعنوي من أجل مساعدته في الارتقاء بمستوى معيشته وكذلك الدخل لديه. كما يعتبر من أهم الخدمات والمساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية هو الضمان الاجتماعي. حيث يعتبر دعم الضمان الاجتماعي هو ركيزة هامة يستند عليها للمواطن السعودي في التغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهه. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهم مميزات النظام الجديد للضمان الاجتماعي وكذلك الفئات المستفيدة من الضمان وحالات إيقاف راتب الضمان الاجتماعي. كما يمكنك التعرف أيضاً على طريقة الحصول على مستحقات الضمان الاجتماعي الجديد والشروط وكيفية الاستعلام عن الرصيد.

مزايا الضمان الاجتماعي الجديد

الضمان الاجتماعي يعتبر واحداً من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما قامت الحكومة السعودية بإصدار نظام جديد للضمان الاجتماعي وذلك بعد إصدار المرسوم الملكي السعودي والذي ينص على إلغاء العمل بالنظام القديم والانتقال إلى النظام الجديد وذلك بدءا من عام 1444. كما قامت الحكومة بإصدار هذا النظام الجديد بهدف التأكد من وصول الدعم لمستحقيه وللاسر الأشد احتياجا بالمملكة. ويوفر النظام الجديد للضمان الاجتماعي مجموعة من المميزات التي يمكننا عرض أهمها كما يلي:

وصول الدعم لمستحقيه وللاسر الأشد احتياجا

تحقيق الحد الأدنى لاحتياجات جميع المواطنين

تقديم مختلف الإمكانيات لمساعدة الأسر المحتاجة

كما يقدم مختلف السبل لمساعدة الأسرة على مواجهة الأزمات والكوارث.

الفئات المستفيدة من الضمان

كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد مجموعة الفئات التي يمكنها الاستفادة من الضمان الاجتماعي الجديد. وذلك من أجل تحقيق هدف وصول الدعم لمستحقيه. ويمكننا عرض هذه الفئات كما يلي:

الأسر التي ليس لديها عائل

من بلغ سن المعاش ولا يحصل على معاش من جهة أخرى

الأيتام ولا يمتلكوا دخل ثابت

المطلقات والآرامل وليس لديهم عائل

وكذلك الغير قادر على العمل.

حالات إيقاف راتب الضمان الاجتماعي

كما حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات التي يتم بها إيقاف راتب الضمان الاجتماعي الجديد كما يلي: