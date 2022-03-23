نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يفتح تسجيل أول ابتدائي 1444 – 1443 شروط التسجيل في نظام نور الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يفتح تسجيل أول ابتدائي 1444، من اكثر الأسئلة التي يرددها الكثيرين من المواطنين بالمملكة هو موعد فتح التسجيل بنظام نور للصف الأول الابتدائي، فمع العودة الحضورية الكاملة للمراحل التعليمية، ومع تزامن وصول الطفل إلي السن المشروط للتسجيل في الصف الأول يرغب ولي الأمر معرفة الموعد المحدد الذي تعلنه وزارة التعليم السعودية، للتسجيل بنظام نور، ويرجع نظام تاريخ التسجيل للطلاب الجدد في المملكة وفقًا لخطة نظام نور 1444 لتسجيل الطلاب، والآن نتعرف من خلال موقع ثقفني لتفاصيل موعد بدء التسجيل للصف الأول الابتدائي 1444 بنظام نور.

متى يفتح تسجيل أول ابتدائي 1444

من المقرر أن تعلن وزارة التعليم السعودية رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة؛ عن خطة تسجيل التلاميذ الصغار بالصف الأول الابتدائي ولكن أعلنت من قبل عن الخطة التالية:

المرحلة الأولي والثانية تم بدء التسجيل بتلك المرحلتين في 24 يناير 2022 المرحلة الثالثة تم بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة في 26 فبراير 2022 المرحلة الرابعة سوف يكون بدء التسجيل بهذه المرحلة في يوم 27 مارس والموافق 24 شعبان 1443 المرحلة الخامسة يكن بدء التسجيل بها في يوم 17 أبريل والموافق بالتاريخ الهجري مع 15 رمضان 1443 المرحلة السادسة يتم بدء التسجيل فيها يوم 21 أبريل والموافق بالتاريخ الهجري مع 19 رمضان 1443

المرحلة السابعة يكن بدء التسجيل بها في يوم 26 مايو والموافق 4 شوال 1443 المرحلة الثامنة يبدأ التسجيل بتلك المرحلة في يوم 15 أغسطس 2022 والموافق 7 محرم 1444

هذا وقد أقرت وزارة التعليم السعودية لائحة قيد الطلاب والطالبات الجدد في السنة الأولى من المرحلة الابتدائية، حيث حددت جدولا زمنيا للالتحاق من سن السادسة فما دون ذلك بحد أدنى تسعين يوما حتى السنة الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أقصى.

شروط التسجيل الطلاب بالصف الأول الابتدائي

التسجيل بالصف الأول الابتدائي له عدة شروط تتعلق بقدرة الطالب على المشاركة في العملية التعليمية، بالإضافة إلى متطلبات وتوافر المكونات المتعلقة بالحالة الصحية وعمر الطفل، والخلفية التعليمية من أجل الحصول على مكان مناسب وتلقي التعليم، حيث يجب أن يستوفي الطفل عند التسجيل الشروط التالية:

يجب ألا يقل عمر الطلاب عن 5 سنوات و 9 أشهر في بداية تقديم الطلب. إذا كان الطالب دون السن المحدد في المدرسة الابتدائية، يجب أن يكون حاصلاً على إحدى شهادات رياض الأطفال المعتمدة التي تثبت أن الطفل قد درس لمدة عامين دراسيين كاملين. يجب أن يخضع لفحص طبي مع الطفل للتأكد من خلوه من أي مرض عقلي وجسدي.

تسجيل الطالب في الصف أول ابتدائي 1444 نظام نور

أولياء الأمور يسجلون طلاب السنة الأولى إلكترونيًا من خلال نظام نور، وذلك من خلال حساب ولي الأمر في النظام حيث يجب على ولي الأمر أو والد الطالب أو والدته إنشاء حساب في نظام نور باستخدام رقم الهوية الوطنية وعنوان البريد الإلكتروني، وفيما يلي طريقة لتسجيل الأبناء في نظام نور:

انتقل إلى موقع نظام نور الإلكتروني من خلال متصفح الانترنت.

إذا كان لديك حساب أحد الوالدين، فيجب عليك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر لتسجيل الدخول.

اذهب إلى صفحة تسجيل الطفل.

اختر تسجيل طالب جديد.

تعبئة رقم الهوية للمواطن السعودي ورقم إقامة المقيم.

حدد علاقة القرابة بين الولي والطالب.

املأ معلومات ولي الأمر، ثم قم بتدوين معلومات الطالب.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

عند الانتهاء انقر فوق تأكيد الطلب، ثم تسجيل.

من خلال السطور السابقة وضحنا متي يفتح تسجيل أول ابتدائي 1444 كما تناولنا كيفية التسجيل للصف الأول الابتدائي بنظام نور الإلكتروني.