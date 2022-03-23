رئيس أوكرانيا: المحادثات مع روسيا صعبة.. تشهد صداما أحيانا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكى، إن المحادثات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار صعبة، مشيرًا إلى أنها تشهد صداما فى بعض الأحيان، وفقًا لما نقله موقع سكاى نيوز عربية.





يأتى ذلك عقب تصريحات لـ دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، قال خلالها إن المحادثات الهادفة إلى وضع حد للأعمال العسكرية ليست "جوهرية" بشكل كافٍ.

وأضاف بيسكوف للصحفيين، فى وقت سابق، أمس الأول الإثنين، وفقًا لما أوردته وكالة "فرانس برس": "هناك عملية ما تجرى، لكننا نريد أن نرى مفاوضات أكثر نشاطا، وجوهرية بدرجة أكبر"، على حد وصفه.

وأوضح أن المحادثات "أبطأ وأقل مغزى من المرجو، لافتًا إلى أن روسيا سلمت أوكرانيا مسودة لبعض الوثائق، لكن المسؤولين هناك استجابوا لبعضها فقط.

وفى سياق متصل، أكد متحدث باسم الرئاسة الروسية، أمس الثلاثاء، أن الإطالة فى العملية التفاوضية أمر غير مرغوب فيه، قائلا: "أوكرانيا دولة سيادية، ولا بد أن تكون لديها إجراءات داخلية ما، لكن هناك ما عدا ذلك مواضيع مطروحة على طاولة المفاوضات الجارية بين الوفدين "الروسى والأوكرانى".

وذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارية أن ذلك جاء تعليقا من "الكرملين" خلال مؤتمر صحفى على تصريحات الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى بشأن ضرورة إجراء استفتاء شعبى حول المواضيع قيد المناقشة بين وفدى كييف وموسكو التفاوضيين".

ورفض بيسكوف الكشف عن تفاصيل هذه المواضيع، مشيرًا إلى أن نشرها سيضر بالعملية التفاوضية، "التى كنا نتمنى أن تجرى بوتيرة وجدية أكبر بكثير مما هو عليه الآن".