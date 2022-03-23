الخارجية البريطانية تتوعد روسيا من جديد

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن تصريح وزيرة الخارجية البريطانية جاء فى مكالمة هاتفية مع نظيرها الأوكرانى دميترو كوليبا. ولم تتطرق القناة إلى مزيد حول ذلك، إلا أنها قالت إن هذا التأكيد البريطانى لكييف يأتى وسط تقارير تفيد بأن الحلفاء الغربيين يفكرون فيما إذا كان ينبغى لروسيا البقاء فى مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية من عدمه.

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