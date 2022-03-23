اتهام جديد من الولايات المتحدة لـ روسيا فى أوكرانيا

وأضاف، فى إفادة تصريحات له، اليوم الأربعاء، نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن القوات الروسية استخدمت الصاروخ الفرط صوتى "ضد هدف ثابت" من "مسافة قريبة نسبياً".
وأوضح المسؤول الأمريكى أنه لا يُعرف على وجه التحديد أسباب هذا الاستخدام "وليس من الواضح بالضبط ما هى نواياهم"، ملفتاً إلى أنه "يمكن ربطه بمشاكل المخزون ومشاكل الأداء التى يواجهونها فيما يتعلق بالذخائر الموجهة بدقة".
وأشار كيربى إلى تصريح وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، يوم الأحد الماضى حينما قال إنه لا يرى "استخدام هذا النوع من الأسلحة على أنه نوع من تغيير قواعد اللعبة".
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