نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة تسجيل دعم الكهرباء بالأردن تعلن فتح التسجيل لفئات جديدة تعرف عليها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد زاد معدل البحث خلال الساعات الماضية على منصة تسجيل دعم الكهرباء بالأردن، وذلك بعد الإعلان على فتج التسجيل لفئات جديدة، ولقد تم إطلاق هذه الخدمة من قبل الحكومة في الأردن كوسيلة لتقديم الدعم إلى بعض الفئات التي تطابق معها الشروط المحددة، وذلك لأن العديد من المواطنين يعانون من ارتفاع فواتير الكهرباء والتي تمثل مشكلة مالية لهم؛ لهذا تم إطلاق هذا الدعم.

منصة تسجيل دعم الكهرباء

إن هذا الدعم مقدم من الحكومة في الأردن إلى بعض فئات المواطنين الذين يعانون من مشاكل مالية، ولقد تم الإعلان على فتح التسجيل لفئات جديدة للاستفادة من الدعم الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة والذين يبلغ عددهم 22 ألف مشترك، والفئات الجديدة تشمل الطلاب الجامعيين وكذلك العاملين الغير متزوجين، والقانتين في محافظات مختلفة غير التي يعيش بها رب الأسرة الحاصل على دعم الكهرباء.

ومن ضمن الشروط المحددة بالنسبة إلى الطلاب الجامعيين المستفيدين من الدعم فإنه يجب أن يتم تسجيل الدعم بإسم رب الأسرة أو بأحد أفراد الأسرة، وتم التأكيد على أنه يتم التعاون بين كلًا من وزارة التعليم في الأردن وبين البحث العلمي وبالتالي فإنه الطالب لا يجب أن يقوم برفع مستندات لإثبات تطابق الشروط عليه حتى يتمكن من الحصول على دعم الكهرباء.

رابط التسجيل في دعم الكهرباء بالأردن

لقد أصبح متاح التسجيل في دعم الكهرباء الآن بشكل إلكتروني للتسهيل على المواطنين وذلك من خلال الموقع الرسمي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة بالأردن، وذلك بعد أن تم الإعلان على الفئات الجديدة المستحقة للدعم وكان هذا سبب لزيادة معدل البحث لمعرفة رابط التسجيل.

والسبب في زيادة الكهرباء يعود إلى أنه بداية من شهر فبراير تختلف تسعيرة الكهرباء، مما زاد من خوف القطاع التجاري لأن يتم زيادة أسعار الكهرباء، ولكن تم التأكيد من قبل صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية على أن فاتورة الكهرباء سوف تنخفض ولن تزيد والانخفاض سوف يكون بنسبة تصل إلى 13% للقطاع التجاري، والتعرفة الجديدة قد أنعكست بشكل واضح على سعر الكهرباء بالنسبة إلى القطاعات المختلفة في الأردن، والهدف من ذلك أن يتم تجاوز أزمة الطاقة.