نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل في المقال التالي

طريقة عمل القطايف، نتحدث في هذه المقالة عن العديد من ألذ وأشهي الطرق، وهي لا تأخذ وقت أو مجهود وتكون بنفس نتيجة المطاعم في جمال الشكل والطعم والرائحة الجميلة، حيث أن جميع مكوناتها تكون موجودة بالمنزل ولا تحتاج إلي أشياء كثير، حيث أن القطايف تعد من أفضل الحلويات في شهر رمضان، والقطائف مخصصة في شهر رمضان المبارك، تابع معنا في هذه المقالة سنتحدث علي الكثير من الأشياء. كيفية طريقة لعمل القطايف مكونات القطايف: كيلو من الدقيق أو حسب الرغبة. ستة معالق من السكر . أربعة معالق من الخميرة البيرة. اثنان كيس من البيكنج بودر من أي ع طار. خمسة أكواب من الماء الفاتر . نصف معلقة من الملح. طريقة تحضير القطايف

تحضير إناء كبير، ثم نقوم بإضافة كيلو واحد م ن الدقيق في الإناء.

نقوم ب إضافة ستة معالق من السكر علي الدقيق .

نقوم بإ ضافة اثنان كيس من البيكنج بودر.

نقوم ب إضافة نصف معلقة من الملح.

إضافة إلي الخليط أربعة معالق من الخميرة البيرة.

نستمر بالتقليب حتي تتجانس المكونات مع بعضها .

نقوم بإضافة خمسة أكواب من الماء الفاتر بالتدريج .

نقوم بتقليب المكونات مع الماء حتي يكون الخليط شبه سائلاً، ثم نقوم بإضافة إناء متوسط فارغ ع لي النار.

نقوم بإضافة القليل من عجينة القطايف في الإناء علي شكل دائرة صغيرة.

نترك العجينة في الإناء حتي يصبح الجزء السفلي لونه ذهبي.

نقوم بتحمير القطايف من الجزء السفلي فقط.

نستمر بعمل باقي العجين علي شكل دائرة صغيرة حتي نتخلص من جميع الكمية . أسهل طريقة ل عمل القطايف بالقشطة المكونات: نصف كيلو من القطايف . كوبين من اللبن السائل. كوب واحد من الكريمة البيضاء السائلة. أربعة معالق من النشاء البودر. ثلاثة معالق من السكر أو حسب الرغبة. القليل من فانيليا الحلويات. التحضير: نقوم بإضافة إناء وسط علي نار هادئة.

نقوم بإضافة في الإناء كوبين من اللبن السائل.

نقوم بإضافة ثلاثة معالق من السكر الفاتح ستة معالق من السكر.

إضافة القليل من فانيليا الحلويات .

نقوم ب إضافة كوب واحد من الكريمة البيضاء السائلة.

بنقوم ب إضافة أربعة معالق من النشا البودر .

نقوم بالتقليب المستمر حتي تتكون المكونات مع بعضها.

نقوم بالتقليب جيداً حتي يصبح الخليط ثقيل.

نقوم بإزالة الإناء من علي النار.

نقوم بترك الإناء لمدة حتي يه دأ.

إضافة المكونات في عجين القطايف .

نقوم بغلق عجين القطايف من الأطراف . عمر شويل - جدة طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.