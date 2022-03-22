نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moedu.gov.iq موقع نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2022 pdf نتائجنا بالعراق وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2022 حيث ينتظر عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف الثالث المتوسط التمهيدي الدور الأول 2022 في جميع محافظات العراق، حيث قام موقع نتائجنا برفع النتيجة في العديد من المحافظات مثل بغداد، الأنبار، البصرة، النجف، واسط، كربلاء، كركوك، ميسان ومحافظة المثنى، وخلال مقالنا اليوم سوف نعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط التمهيدي الدور الأول 2022.

نتيجة الثالث المتوسط التمهيدي 2022

كما ذكرنا في السطور السابقة تم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث المتوسط في العديد من محافظات العراق ولكن باقي المحافظات لم يتم الإعلان عنها بعد، وأعلنت وزارة التعليم العراقية أن عمليات التصحيح في تلك المحافظات أوشكت على الانتهاء وسوف يتم الإعلان عنها على موقع وزارة التربية والتعليم نتائجنا فور اعتمادها، ويعيش أولياء الأمور حالة من القلق كلما زاد تأخر النتيجة رغبة منهم في الاطمئنان على مستقبل أبنائهم.

موقع نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2022

يستطيع جميع الطلبة والطالبات العراقيون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول عبر موقع نتائجنا نقلًا عن وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك عبر إتباع الخطوات التي تتمثل في الآتي:

أولًا يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

يقوم الطالب بتحديد نتيجة الثالث المتوسط من بين قائمة النتائج المعروضة بالصفحة الرئيسية.

اختيار المحافظة التي ينتمي لها الطالب.

ستظهر بجانب المحافظة حالة النتيجة سواء كان تم نشرها أو لم تنشر بعد.

في حال ظهور النتيجة في المحافظة المحددة يتم النقر على “عرض النتائج”.

سيتم تحميل النتيجة كملف pdf يحتوي على نتائج جميع طلاب المحافظة المحددة.

يقوم الطالب بإدخال رقمه الامتحاني لكي يحصل على النتيجة الخاصة به.

ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الاول

تداولت بعض المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بعض الأخبار المتعلقة بظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الاول في المحافظات التي لم تعلن عن النتيجة بعد، ولكن قامت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العراقية بالكشف عن عدم صحة هذه الأخبار وفي حال ظهور النتيجة والانتهاء من عمليات التصحيح ورفع الدرجات سيتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وموقع نتائجنا.