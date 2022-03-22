رابط الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول sbis.hrsd.gov.s نتائج استحقاق

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عمر شويل - جدة رابط الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول حيث يعتبر التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، أمرًا مهمًا لكثير من الأشخاص، و برنامج الضمان الاجتماعي يعتبر هو أحد أهم برامج التنمية في المملكة العربية السعودية، بهدف ضمان جودة حياة عالية لمواطنيها، والهدف من هذه الخدمة ، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هو تسهيل عملية تسجيل أصحاب الحقوق القانونية، ويهدف النظام الجديد، الذي يستهدف المواطنين الأشد فقرا في المملكة العربية السعودية ، إلى مساعدة الفئات الأكثر ضعفا، وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تقديم المساعدة المالية للأسر المحتاجة، يتم جمع أموال الضمان الاجتماعي من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك صناديق الزكاة والمنح التي توافق عليها الحكومة.

رابط الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم نقل المستفيدين الحاليين من الضمان الاجتماعي تدريجياً إلى النظام الجديد في الأشهر المقبلة، على أن تكون المنصة الجديدة بمثابة المنصة الجديدة، الجدير بالذكر أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يسمح لأعضاء البرنامج بالربط بحساباتهم الخاصة من أجل استخدام الخدمات الإلكترونية للبرنامج، تم توحيد البنك الوطني باستخدام البيانات من أبشر. للانضمام، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة هذا الرابط للوصول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

اختر ما إذا كنت تريد تسجيل اتصال أم لا.

حدد الاتصال عبر الإدخال.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك في Absherbox.

أدخل كلمة المرور أبشر.

افحص السياسات.

رجاءا عد ألى الصفحة الرئيسية.

تحقق من الخدمات المتوفرة.

اختر الخدمة التي تريد القيام بها.

الاستعلام نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

يجب عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

ثم من القائمة حدد بوابة الخدمات الإلكترونية.

يجب عليك إدخال رقم التعريف وكلمة المرور للوصول إلى هذا الموقع.

حدد “تسجيل الخروج” من القائمة المنسدلة التحديد التي تظهر.

ستظهر قائمة تمرير يمكنك من خلالها تحديد “خدمات الموقع”.

بعد ذلك سيظهر خيار جديد ، حيث يجب عليك إدخال رقم هويتك المدنية.

بعد ذلك قم بتسجيل رقم الضمان الاجتماعي الذي يخصك

بعد ذلك ، ستظهر صفحة بها جميع معلوماتك.

سيتم أيضًا عرض رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

وبحسب ما صرحت به وزارة الموارد البشرية في المملكة، تم تحديد موعد نزول الضمان الاجتماعي وهذه المساعدة تُدفع على أساس شهري كما هو الحال مع حساب المواطن الذي يتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي تتراوح بين 10 و 30 ألف ريال سعودي ، حسب حالة الأسرة السعودية ونطاق احتياجاتهم العائلية، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية منصة الدعم والحماية الاجتماعية بهدف تقديم المزيد من الخدمات التي توفر حياة آمنة لأسر المملكة ، من ناحية أخري فإن منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أو ما يسمى ببرنامج الضمان الاجتماعي، هي إحدى الخدمات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من أجل توسيع نطاق الخدمات والجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى توفير حياة آمنة للأسر السعودية من خلال توفير نظام الضمان الاجتماعي.

شروط الضمان الاجتماعي

يكون لديه جنسية سعودية ومقيم بالمملكة غير سعودية متزوجة من سعودية وأرملة غير سعودية ومطلقة ولديها أطفال سعوديون ومعوقون وأيتام وأرامل مع أيتام لديهم بطاقات مواصلات). ألا يقل الدخل المحسوب للعاملين لحسابهم الخاص أو الأسرة عن الحد الأدنى المحسوب للمعاش وهو 1100 ريال لدعم الأسرة و 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة. استيفاء متطلبات الوزارة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال، وكذلك الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة المؤهلين. لا يجوز الإقامة في المساكن الداخلية المدعومة من الدولة. ليس لديه أي أصول عالية القيمة. إذا حصلت أكثر من أسرة على دعم الأسرة ، تعتبر كل أسرة مستقلة ويحق لها الحصول على معاش منفصل.

حددت الوزارة خمسة شروط مسبقة لتلقي معاش الضمان الاجتماعي المطور، وهي: أن يكون سعوديًا يعيش في المملكة بشكل دائم كأبناء أرامل وأبناء السعودي المطلق المتزوج من غير السعودي ، يُعفى من معايير الجنسية. . الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والمركبات مع الأيتام الحاملين لبطاقات التنقل، كما تشترط الوزارة أن يكون الدخل المحسوب للعاملين لحسابهم الخاص أو الأسرة أقل من الحد الأدنى المحسوب للمعاش وهو 1100 ريال لدعم الأسرة و 550 ريالاً لكل فرد من أفراد الأسرة.

الشروط العامة لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي 1443

يخضع استحقاق معاشات الضمان الاجتماعي لسلسلة من الشروط العامة، على النحو التالي:

يجب ألا يتجاوز سن المستفيد من المعاش التامين 35 سنة.

أن يكون المستحقون للمعاش التأميني سعوديين أو من أمهات سعوديات.

يجب ألا يمتلك المتقدمون للحصول على معاش آمن سجلاً تجاريًا ويجب ألا يمتلكوا أي ملكية خاصة.

أن يكون المستفيدون من المعاش المضمون من فئات محدودي الدخل في المملكة.

أن يكون المستفيد من المعاش مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي بوابة إلكترونية لجميع المواطنين الذين يستوفون المعايير لطلب المساعدة المادية التي تقدمها الدولة بالإضافة إلى مخصصات شهرية لمساعدتهم على التكيف مع المواقف المعيشية الصعبة، افحص كل حالة بعناية للتأكد من استيفائها للمتطلبات، واكتشف المسؤول عن تحديد مبلغ المال المستحق له كل شهر، يمكن لأي شخص تقدم على المنصة ويريد أن يعرف متى سيتم الإعلان عن نتائج طلبهم القيام بذلك عن طريق الاشتراك للحصول على التحديثات على نفس النظام الأساسي.