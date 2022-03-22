وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية أن ذلك جاء تعليقا من "الكرملين" خلال مؤتمر صحفى على تصريحات الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى بشأن "ضرورة إجراء استفتاء شعبى حول المواضيع قيد المناقشة بين وفدى كييف وموسكو التفاوضيين".
ورفض "بيسكوف" الكشف عن تفاصيل هذه المواضيع، مشيرًا إلى أن نشرها سيضر بالعملية التفاوضية، "التى كنا نتمنى أن تجرى بوتيرة وجدية أكبر بكثير مما هو عليه الآن".
وردًا على سؤال عن إمكانية إجراء الاستفتاء بعد إتمام الطرفين بلورة المقترحات الممكن إعلانها للجمهور، قال بيسكوف إن "هذا الأمر مرتبط بعدد من المعايير" التى يجب أن يناقشها الفريقان الروسى والأوكرانى، لدى فريقنا التفاوضى كامل الصلاحيات والخبرات الضرورية والإرادة السياسية الضرورية لرئيس الدولة، وبعد ذلك فسيكون الدور هو دور الطرف الأوكرانى".
وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الروسى سلم كييف منذ وقت طويل مشاريع وثائق رد الجانب الأوكرانى على بعضها ولم يرد على البعض الآخر.
وفى وقت سابق أعلن زيلينسكى، أن أى حلول وسط قد يتم التوصل إليها مع روسيا، يجب أن تطرح على استفتاء شعبى فى أوكرانيا، فى إشارة إلى القضايا المتعلقة بضمانات الأمن ومسألة القرم ووضع جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئاسة الروسية تحذر كييف من المماطلة فى المفاوضات بعد تصريحات زيلينسكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.