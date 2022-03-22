الرئاسة الروسية تحذر كييف من المماطلة فى المفاوضات بعد تصريحات زيلينسكى 

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الإطالة فى العملية التفاوضية أمر غير مرغوب فيه، قائلا: "أوكرانيا دولة سيادية، ولا بد أن تكون لديها إجراءات داخلية ما، لكن هناك ما عدا ذلك مواضيع مطروحة على طاولة المفاوضات الجارية بين الوفدين (الروسى والأوكرانى)".





وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية أن ذلك جاء تعليقا من "الكرملين" خلال مؤتمر صحفى على تصريحات الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى بشأن "ضرورة إجراء استفتاء شعبى حول المواضيع قيد المناقشة بين وفدى كييف وموسكو التفاوضيين".

ورفض "بيسكوف" الكشف عن تفاصيل هذه المواضيع، مشيرًا إلى أن نشرها سيضر بالعملية التفاوضية، "التى كنا نتمنى أن تجرى بوتيرة وجدية أكبر بكثير مما هو عليه الآن".

وردًا على سؤال عن إمكانية إجراء الاستفتاء بعد إتمام الطرفين بلورة المقترحات الممكن إعلانها للجمهور، قال بيسكوف إن "هذا الأمر مرتبط بعدد من المعايير" التى يجب أن يناقشها الفريقان الروسى والأوكرانى، لدى فريقنا التفاوضى كامل الصلاحيات والخبرات الضرورية والإرادة السياسية الضرورية لرئيس الدولة، وبعد ذلك فسيكون الدور هو دور الطرف الأوكرانى".

وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الروسى سلم كييف منذ وقت طويل مشاريع وثائق رد الجانب الأوكرانى على بعضها ولم يرد على البعض الآخر.

وفى وقت سابق أعلن زيلينسكى، أن أى حلول وسط قد يتم التوصل إليها مع روسيا، يجب أن تطرح على استفتاء شعبى فى أوكرانيا، فى إشارة إلى القضايا المتعلقة بضمانات الأمن ومسألة القرم ووضع جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.