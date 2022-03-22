الكرملين: العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تسير وفقا للخطط

جدة - نرمين السيد - وشدد بيسكوف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم الإخبارية" اليوم الثلاثاء - على أنه "منذ البداية، لم يعتقد أى أحد أن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا ستستغرق يومين"، موضحًا أن الهدف الرئيسى لعمليات الجيش الروسى فى ماريوبول هو "تطهير المدينة من الوحدات القومية المتطرفة" الأوكرانية.
يذكر أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا دخلت يومها الـ27، حيث يواصل الجيش الروسى تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية.
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