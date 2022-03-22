اردني يصوت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين .. صورة

دوت الخليج :- تداول على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لورقة انتخاب في احد محافظات المملكة وقد صوت الناخب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين . وقد احدثت الصورة جدلا كبيرا بين الاردنيين و كما يمنع القانون تصوير الاوراق الانتخابية او التصويت علنا . ويذكر ان نسبة الاقتراع في انتخابات البلديات ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى بلغت 21.28% في كافة محافظات المملكة حتى الساعة الرابعة عصرا.

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