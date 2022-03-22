منصة اعتماد أفراد إركاب | الإركاب الحكومي

منصة اعتماد أفراد إركاب، حيث تعد منصة اعتماد واحدة من ضمن المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السعودية، فهي منصة تابعة لوزارة المالية في المملكة، التي تتضمن عدد من الخدمات المرتبطة بإدارة العقود وحيثيات الميزانية، وإدارة المدفوعات، وأقسام المنافسات، وقسم المشتريات، وإدارة الحقوق المالية، وتعمل هذه المنصة إلى تحويل كافة أعمال وزارة المالية من خلال نظام رقمي موحد، من خلاله يستطيع أي مواطن أن يقوم بأداء خدمته سريعاً بدون الذهاب إلى مقرات العمل التابعة لوزارة المالية، وسوف نوضح لكم تفاصيل استخدام منصة اعتماد أفراد إركاب والذي يخص الإركاب الحكومي.

منصة اعتماد أفراد إركاب

يتم تمكين المنتج الموظفين بالقطاع الحكومي العمل على إصدار أمر الإركاب بطريقة إلكترونية، وأن يتم البحث عن رحلات وإتمام كافة الإجراءات التي تخص الحجز وإصدار التذكرة بطريقة إلكترونية أيضاً، ومن الخدمات الفرعية لها:

يمكن أن يتم رفع طلب أمر إركاب حكومي.

يتوفر اعتماد طلب أمر اركاب حكومي.

إمكانية بحث و حجز تذاكر الطيران المختلفة.

ويتمكن أن يتم أداء الخدمة الخاصة بمنصة اعتماد أفراد إركاب من خلال الدخول على الرابط التالي: الإركاب الحكومي، وهو الموقع الرسمي الحكومي لأداء الخدمة، لجميع الموظفين داخل المملكة العربية السعودية.

تسجيل حساب في منصة اعتماد

يمكن التسجيل الإلكتروني في منصة اعتماد من خلال بعض الخطوات الإلكترونية، والتي تم توضيحها من جانب وزارة المالية على النحو التالي: