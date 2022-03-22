نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الراجحي يقدم اهم تمويل شخصي داخل المملكة العربية السعودية اعرف كافة الشروط 2022 في المقال التالي
قدم بنك الراجحي تمويل جديد فمن خلال موقعنا موقع ثقفني سوف نتعرف عليه سويا . وعن أحد أهم الأحداث التي تدور داخل المملكة العربية السعودية . وهي أنه يبحث الكثير من المواطنين داخل السعودية عن قروض تتماشى مع تلك الظروف الصعبة ؛ والاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد جراء تفشي وباء كورونا . وعن الدور القوي الذي يقوم به مصرف الراجحي في مساعدة أبناء المملكة العربية السعودية . وكذلك تقديمه تنويع عمليات القروض التي تكون من خلال عمليات التمويل التي يقوم بتقديمها . ولكن ليس هذا فقط فإنه والمعروف عن بنك الراجحي من قديم الأزل ؛ أنه يمتلك خبرات تمويلية رائعة ومميزه عن غيره من البنوك الأخرى. بحيث يقوم بالتسهيل على كافة عملائه من أبناء المملكة العربية السعودية ؛ دون تعقيدات في حصولهم على قروض شخصية من خلاله . ليس هذا فقط بل كذلك يتبع بنك الراجحي الشريعة الاسلامية في كافة معاملاته التمويلية ويتفق مع أحكامها . فإن بنك الراجحي يعد أحد أكبر وأضخم البنوك في المملكة العربية السعودية وكذلك خارجها . من خلال الخبرة التي يمتلكها فمنذ تم تأسيسه منذ عام 1957 ميلاديًا . وكان الهدف الرئيس منه هو مساعدة أبناء المملكة . وهذا مايرسخ الطمأنينة في التعامل مع بنك الراجحي ؛ وكذلك حصول عملائه على تلك القروض ؛ وبدون فائده مبالغ فيها . فكما ذكرنا سلفا أنه يعتمد على الشريعة الإسلامية فإنه يعتمد على هامش الربح البسيط . وعن أهم الشروط التي يجب أن يعلمها جيدا كل متقدم على ذلك القرض . والتي يجب أن تتوافر فيه . وذلك لكي يتمكن من الحصول على التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي . فإنه سوف نتعرف سويا على كافة تلك الشروط ؛ وكل ما يخص التمويل الشخصي .
شروط الحصول على التمويل الشخصي من الراجحي
نعلم جيدا أن كافة البنوك حول العالم تضع لديها بعض الشروط و على المتقدمين الالتزام بها . ولكن بنك الراجحي السعودي وضع بعض الشروط والتي يرعى بتلك الشروط أبناء وطنه . فلا تجد شروط معقدة بل جميع تلك الشروط المقدمة من الراجحي سلسة وبسيطة . ولكن يجب أن نعلمها جيدا لكي نتمكن من الحصول على القرض الشخصي من الراجحي .
- أولا / يجب أن يكون المتقدم على التمويل الشخصي المقدم من بنك الراجحي لديه كامل الأهلية التي حددها مصرف الراجحي . بحيث يكون عمر المتقدم يتراوح ما بين 25 عاما حتي 55 عاما . فإذا كان المتقدم على هذا التمويل متقاعدا يكون عمره اقل من سبعون عاما .
- ثانيا / كما أنه يجب أن يكون المتقدم على هذا القرض الممنوح من بنك الراجحي أن يكون شاغرا بإحدى الأعمال المعتمدة من قبل مصرف الراجحي .
- ثالثا / يجب أن لا يقل دخل المتقدم على هذا القرض عن ألفين ريال سعودي . ولو كان المتقدم من المتقاعدين فأنه يجب أن لا يقل دخله عن 1900 ريال سعودي .
- رابعا / حدد مصرف الراجحي لمدة السداد أن تكون الفترة لا تقل عن خمسة سنوات.
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