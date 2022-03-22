اعتماد مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2022 وفق وزارة التعليم السعودية بجميع المراحل التعليمية

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عمر شويل - جدة مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2022 للفصل الدراسي الثالث وفق خطة سير العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية تم اعتمادها اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 الموافق 19 شعبان 1443هـ بجميع المراحل التعليمية السعودية وسيكون مدة الحصة الزمنية 35 دقيقة وبدء اليوم الدراسي الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10 صباحًا وفق النظام المرن الذي سجمع بين الدراسة عن بعد وبين التعليم حضوريًا في آن واحد وسيكون إجازة عيد الفطر المبارك 1443هـ بمشيئة الله هي نهاية دوام يوم الإثنين 24 رمضان 1443هـ الموافق 25 إبريل 2022م، مع التشديد على تطبيق دليل وقاية الإرشادي للدراسة الحضورية الصادر من هيئة الصحة العامة على طلبة وطالبات المملكة الأقل من عمر 12 عام.

اعتماد مواعيد الدراسة في شهر رمضان وزارة التعليم السعودية

في نفس السياق السابق ذكره ووفق ما أعلنته وزارة التعليم السعودية منذ بدء الفصل الدراسي الثالث حضوريًا وتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي لتنظيم سير العملية التعليمية في ظل رفع الإجراءات الاحترازية بعد تقارير وزارة الصحة عن السيطرة على فيروس كورونا المستجد، وقد جاءت أبرز التعليمات الواجب اتباعها بالفصل الثالث بدليل وقاية كالتالي:

أولًا تم إلغاء النماذج التشغيلية المعتمدة من التعليم السعودي بالفصل الدراسي الأول والثاني.

كذلك تم استئناف الدراسة حضوريًا بشكل كامل بالفترة الصباحية لطلاب وطالبات المراحل التعليمية والمعاهد والتربية الخاصة والتعليم مستمر من يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 الموافق 17 شعبان 2022م.

أيضًا العمل على الإلتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الصحية بدليل وقاية المحدث المتمثل في إلغاء التباعد بين الطلاب بالفصول الدراسية والأنشطة الصيفية وطابور الصباح.

المتمثل في إلغاء التباعد بين الطلاب بالفصول الدراسية والأنشطة الصيفية وطابور الصباح. كما تم الإعلان عن الاستمرار في الإعتماد على المنصات التعليمية لإعداد الدروس والواجبات واستمرار منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية وغيرها من المنصات الرقمية كما هي للتعليم عن بعد.

كذلك استمرار برنامج مهارات الطلاب والطالبات الخاصة بالمرحلة الإبتدائية وتفعيلها بالفصل الدراسي الثالث 2022.

في النهاية الإلتزام بشرط التحصين للفئات العمرية فوق 12 عام كما هي للطلاب والطالبات للدراسة حضوريًا.

دوام المدارس في رمضان 2022 والمنصات الدراسية عن بعد

في نفس السياق السابق ذكره أكدت وزارة التعليم السعودي أن دوام المدارس في رمضان 2022 سيبدأ في موعده الطبيعي اليومي 9 صباحًا مع تقليل في ساعات الدوام مراعاة للصيام في الشهر الكريم مع العلم أنه سيتم الاستمرار في عمل منصات التعليم عن بعد كما هي وفق جداول الحصص اليومية للمراحل التعليمية المختلفة، كذلك شددت وزارة التعليم على استمرار التحصين للطلاب والطالبات فوق 12 عام للسماح لهم بالحضور للمدارس وفق خطة سير العملية التعليمية بالمملكة ونظام التعليم المرن.

بث الحصص التعليمية عبر المنصات والقنوات التعليمية 2022

في الختام يذكر أن وزارة التعليم السعودية تقوم برفع جداول دروس الحصص اليومية لكافة المراحل التعليمية على قنوات عين التعليمية السعودية والتي يتم متابعتها من خلال التالي:

أولًا تردد عربسات 12437.

كذلك من خلال منصة مدرستي التعليمية.

التعليمية. أيضًا من خلال رابط قناة عين على قناة اليوتيوب والتي تبدأ بثها من الساعة 7.30 صباحًا بشكل يومي، مع اتاحة الاعادات على مدار اليوم.

في الختام قامت قناة عين بنشر جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة عبر موقعها الرسمي تويتر.

#فيديو |

مشاعر وآراء طلابنا وطالباتنا وأولياء أمورهم مع عودة الدراسة الحضورية الكاملة في بداية الفصل الدراسي الثالث. #عدنا_جميعاً pic.twitter.com/3v62x7m3y2 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) #فيديو |

مشاعر وآراء طلابنا وطالباتنا وأولياء أمورهم مع عودة الدراسة الحضورية الكاملة في بداية الفصل الدراسي الثالث. #عدنا_جميعاً pic.twitter.com/3v62x7m3y2 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) March 19, 2022

تقسيم العام الدراسي لثلاث فصول بالسعودية 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن وفق خطة سير العملية التعليمية بالمملكة وتقسيم العام الدراسي لثلاث فصول وفق النظام الحديث الذي يضاهي أنظمة التعليم العالمية وفق خارطة التعليم الحضوري للعام الدراسي 1443هـ، والتي تم تشكيلها بأمر ملكي سامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان حيث أقرت بعد المباحثات بعودة العام الدرسي 2022 بنظام الفصول الدراسية الثلاثة، وبين كل فصل دراسي والآخر إجازة مدتها أسبوع بحيث يبلغ عدد أيام الإجازة 12 إجازة خلال العام الدراسي الواحد.