نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لجميع الدول العربية مع مصطفي الأغا وربح الجائزة الكبرى مليون دولار. في المقال التالي
الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الهواتف لجميع الدول من أكثر ما يتساءل عنه الكثير من الأشخاص ممن يريدون الاشتراك بشكل صحيح في تلك المسابقة العربية المشهورة والتي تم تقديمها على شاشة الإم بي سي عبر برنامج يقدمه الإعلامي مصطفى الأغا، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة نوضح أهم المعلومات عن أفضل الطرق التي من خلالها من الممكن أن يتم الاشتراك بالمسابقة المشهورة حلم، حيث تعتبر تلك الطرق من أيسر سبل التواصل ليكون الشخص مشترك فعلي بالمسابقة حلم، وعبر الآتي نوضح أهم الأرقام ببعض الدول العربية، وكيفية الاشتراك الصحيحة عبر تلك الأرقام التي يتاح من خلالها التواصل من مختلف الدول بالوطن العربي.
الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الهواتف لجميع الدول
في مسابقة الحلم من الممكن التواصل مع الفريق لإعداد المسابقة عبر أرقام الهواتف لجميع الدول، والتي تيسر الاشتراط السريع بالمسابقة، ومن خلال الاتباع لخطوات بسيطة من الممكن أن تتم أيضا من خلال المنصة الرسمية الموجودة على الإنترنت، ومن الممكن التواصل مع الجهة المعدة للمسابقة والبدء في القيام بخطوات الاشتراك التي توجه لها المنصة، ومن الممكن أيضا أن يتم التواصل والاشتراك من خلال الاستعانة بالمتجر الإلكتروني جوجل بلاي، ومن ثم البحث عن التطبيق حلم والذي من الممكن أن يتم الاشتراك أيضا من خلاله.
أرقام الهواتف لجميع الدول
أرقام الهواتف لجميع الدول نذكرها من خلال ما يلي في تلك النقاط:
- لاشتراك من المملكة السعودية على الأرقام 650444 عبر شبكة موبايلي، ومن زين عبر الرقم 755505.
- التواصل من مصر للاشتراك بالمسابقة يكون على الرقم 95458 و الرقم 95450 وسعر لمكالمة يصل لنحو خمسة جنيه مصري.
- من الإمارات الاشتراك على الرقم 5544، وبسعر للدقيقة 3 درهم، وعلى الرقم 3636.
- الاشتراك من الدولة البحرينية من خلال الرقم 94000، و من خلال 9885 والتكلفة الخاصة بالرسالة خمسمائة فلس.
- من المغرب من الممكن التواصل والاشتراك على الرقم 9669 ومن شبكة تلي التواصل على الرقم 9956.
- التواصل من تونس على الرقم 85819، وبالنسبة لسعر الرسالة يصل لدينار ونصف.
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